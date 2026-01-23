उदयपुर-जोधपुर से जैसलमेर तक... राजस्थान हेरिटेज की सैर का मौका, IRCTC टूर पैकेज में मिलेंगी कई सुविधाएं

अगर आप अगले महीने यानी फरवरी 2026 में रंगीले राजस्थान के मशहूर पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. राजस्थान हेरीटेज टूर के नाम से संचालित होने वाले इस हवाई टूर पैकेज की शुरुआत 20 फरवरी से होगी.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होने वाला यह टूर छ रात और सात दिन का है. इस टूर के दौरान पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का सुनहरा अवसर मिलेगा. इस टूर में पर्यटकों को उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर और जैसलमेर का भ्रमण कराया जाएगा. जैसलमेर में पर्यटकों को आईआरसीटीसी की तरफ से डिजर्ट कैंपिंग भी कराई जाएगी.

टूर की प्रमुख विशेषताएं:

इस टूर पैकेज में पर्यटकों को लखनऊ से हवाई यात्रा एवं वापसी की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही थ्री स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था, सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, उदयपुर की झीलें एवं ऐतिहासिक महल का भ्रमण, माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर में दर्शन और जोधपुर का भव्य मेहरानगढ़ किला का भ्रमण कराया जाएगा. इसके साथ ही जैसलमेर में थार मरुस्थल का डेजर्ट कैंप भी ले जाया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया:

इस हवाई टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर: ₹73,000/- प्रति व्यक्ति

दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर: ₹55,200/- प्रति व्यक्ति

तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर: ₹53,200/- प्रति व्यक्ति

माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य: बेड सहित: ₹49,500/- , बिना बेड: ₹47,500/- निर्धारित किया गया है.

इस तरह करें बुकिंग:

IRCTC उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय,पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ के साथ साथ ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा दी गई है. इच्छुक यात्री www.irctctourism.com पर लागिन कर सकते हैं. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु दिए गए इन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है. 9236391909, 9236367954, 9236391911



