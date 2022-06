Himachal Pradesh Tour Package: मनाली-शिमला-चंडीगढ़ की करें यात्रा, IRCTC लाया शानदार पैकेज, जानिए क्या है किराया

Indian Railways: गर्मी के सीजन में लोग पहाड़ों की यात्रा करने का प्लान बनाते हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे पर्यटक स्थलों में जमकर भीड़ होती है. पिछले कुछ समय में IRCTC ऐसे शानदार पैकेज लेकर आता रहा है, जिसके जरिए से वह विभिन्न पर्यटक स्थलों की यात्रा करवाता है. हाल ही में IRCTC ने मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की यात्रा के लिए एक पैकेज लॉन्च किया है. यह पैकेज आठ रातों और नौ दिनों का है.

इस पैकेज में कौन-कौन से पर्यटक स्थल हैं शामिल?

IRCTC ने इस पैकेज का नाम ग्लोरी ऑफ हिमालय दिया है. इसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, चंडीगढ़ को शामिल किया गया है. ट्रेन के जरिए से लोगों को यात्रा करवाई जाएगी. हर शुक्रवार को ट्रेन रानी कमलापति (पूर्व में हबीबगंज) स्टेशन से चलेगी. पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर को शामिल किया गया है.

IRCTC के इस पैकेज की कीमत ट्विन शेयरिंग के लिए 35,600 रुपये रखी गई है, जबकि ट्रिपल शेयरिंग में 28 हजार रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, अगर बच्चे की उम्र 5-11 साल के बीच है और उसे एक्स्ट्रा बेड की जरूरत है तो 22,100 रुपये का भुगतान करना होगा.

Fantasizing and glorious beauty of Himalayas awaits you. Perfect IRCTC trip to take your loved ones in this scorching summers for 9D/8N starts at ₹27000 /- onwards pp*. For details, visit https://t.co/udmdnnxWVC @AmritMahotsav