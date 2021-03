Indian Railways: नारी शक्ति के हाथों में इन ट्रेनों की कमान, दिखाया दम, 'किसी से नहीं हैं कम'

आज 08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) मनाया जा रहा है. इस मौके पर रेलवे में भी नारी सशक्तिकरण (woman Empowerment) की छवि दिखाई दे रही है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्वीट करके रेलवे में महिलाओं की भागीदारी की झलक दिखाते हुए नारी शक्ति को सलाम किया है.

#NariShakti Rail: The first woman driver of Indian Railways, Smt. Surekha Yadav drives the all women-staffed Mumbai-Lucknow Special, in celebration of #InternationalWomensDay. pic.twitter.com/eAwvkULbuf — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 8, 2021



रेलवे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ट्वीट के माध्यम से दिखाया कि कई ट्रेनों की कमान महिलाओं के हाथ में है. आज मुख्य लोको पालयट बनकर नारी शक्ति ने ये संदेश दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं.

Smt. Mumtaz Kazi first motorwoman piloting CSMT-Kalyan local leaving CSMT at 8.49 am on the occasion of #InternationalWomensDay pic.twitter.com/pUhq4DuUYK — Central Railway (@Central_Railway) March 8, 2021

Smt. Manisha Mhaske, motorwoman piloting CSMT-Panvel local leaving CSMT at 09.06 am on the occasion of #InternationalWomensDay pic.twitter.com/3PeDfaMuc2 — Central Railway (@Central_Railway) March 8, 2021



महिला दिवस पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कमान लोको पायलट कौशल्या देवी व सहायक लोको पायलट आकांक्षा गुप्ता ने संभाल रखी है. इसके अलावा ट्रेन स्टाफ का मोर्चा भी महिला स्टॉफ ने ही संभाला है. जिसमें महिला लोको पायलट, महिला सहायक लोको पायलट, टीटीई, गार्ड, सहित आरपीएफ का स्टाफ भी महिलाओं का है.

Empowerment all the way with Railways: On #InternationalWomensDay, operation and on board management of Bundelkhand Special train between Jhansi & Gwalior is being carried on by a team of women. #NariShakti pic.twitter.com/5Bldv1pQuS — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 8, 2021

वहीं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी महिलाओं के इशारे पर ट्रेनों संचालन हो रहा है. महिलाएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही हैं. रेलवे के कंट्रोल रूम में सिर्फ महिलाएं ड्यूटी कर रही हैं.

On #internationalwomensday2021 , first Motowoman of WR Ms Preeti Kumari drove #LadiesSpecial from Bhayandar to Churchgate.



She has been successfully driving the local trains on complex & busiest Mumbai Suburban section of WR, motivating many young girls. #womensday2021 @drmbct pic.twitter.com/eMNnK9ANIc — Western Railway (@WesternRly) March 8, 2021

इसके अलावा कई रेलवे स्टेशनों पर महिला कर्मियों को टिकट बुकिंग, टिकट चेकिंग, इंक्वायरी आदि के लिए तैनात किया गया है. यात्री ट्रेनों में महिला गार्ड्स को हरी झंडी दिखाते देखा गया है.