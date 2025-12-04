ऐसी क्या आफत हुई कि इंड‍िगो की इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंस‍िल हो गईं. इंडिगो की बड़े पैमाने पर हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच एयरलाइन के शीर्ष अधिकारी मंगलवार दोपहर DGCA दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्हें लगातार बिगड़ती ऑपरेशनल स्थिति पर तलब किया गया है. DGCA ने दोपहर 2 बजे इंडिगो प्रबंधन को बुलाया था, क्योंकि तीन बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, हैदराबाद और अहमदाबाद पर ही 100 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं जबकि मुंबई में इंडिगो की 85 उड़ानें कैंसिल हुई हैं.

इंडिगो की ओर से कैलिब्रेटेड प्रयासों की बात किए जाने के बावजूद देशभर में कैंसिलेशन और ऑपरेशनल डिले जारी हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ती जा रही है.हालांकि DGCA ने अब तक किसी आधिकारिक जांच की घोषणा नहीं की है. अधिकारियों ने कहा कि ये कदम केवल वर्तमान परिचालन अव्यवस्था का डेटा जुटाने और स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए लिया गया है.

दूसरे एयरलाइंस भी प्रभावित

इंडिगो संकट से अब अन्य ऑपरेटर भी प्रभावित हो रहे हैं. सूत्रों के अनुसार इंडिगो के विमान कई एयरपोर्ट्स पर लंबे समय तक बेज (bays) पर खड़े हैं, जिससे अन्य एयरलाइंस का मूवमेंट भी प्रभावित हो रहा है. पुणे एयरपोर्ट पर एयर इंड‍िया, अकासा और स्पाइस जेट की फ्लाइटें इंडिगो के कारण हुई भीड़ और बेज़ ऑक्युपेंसी की वजह से लेट हुई हैं.

एअर इंड‍िया भी इसी वजह से ऑपरेशनल डिले झेल रहा है, हालांकि एयरलाइन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है. पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों के विरोध प्रदर्शन के कारण पुणे और मुंबई दोनों एयरपोर्ट पर एयर इंड‍िया की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं.

पुणे एयरपोर्ट का आधिकारिक बयान आया सामने

पुणे एयरपोर्ट निदेशक ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि 8 आगमन और 8 प्रस्थान फ्लाइटें कैंसिल हैं. इसके अलावा 11 एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर हैं और 19 फ्लाइटें एक घंटे से ज्यादा लेट हैं.

बता दें कि इस दौरान सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इंड‍िगो के कई एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग क्रू के इंतजार में बेज पर खड़े हैं जिससे पूरे एयरपोर्ट की पार्किंग क्षमता ब्लॉक है. पुणे एयरपोर्ट ने इस पर कहा कि टर्मिनल मैनेजमेंट, सुरक्षा, एप्रन सर्विसेज और पैसेंजर सुविधा टीमें पूरी तरह एक्टिव हैं और सभी एजेंसियों के साथ मिलकर कंजेशन को मैनेज कर रही हैं. यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

क्या है इन चार शहरों का अपडेट

दिल्ली में कुल कैंसिलेशन- 191 है, इनमें 48 इंड‍िगो के ड‍िपार्चर्स हैं और 47 अराइवल्स हैं.

मुंबई में कुल 85 फ्लाइट कैंसिल हैं.

हैदराबाद में कुल 68 फ्लाइट कैंस‍िल हैं.

वहीं अहमदाबाद में 5 फ्लाइट कैंस‍िल हैं.

ऐसे गहराया संकट

सुबह से ही इंडिगो में भारी कैंसिलेशन और ऑपरेशनल डिले शुरू हुए. DGCA ने मामले की गंभीरता देखते हुए इंडिगो अधिकारियों को तलब किया. इंडिगो के विमान कई एयरपोर्ट्स पर बेज़ पर खड़े रहने से एयर ट्रैफिक और अन्य एयरलाइंस की समयसारिणी भी प्रभावित हुई. यात्रियों ने पुणे एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे स्थिति और जटिल हुई.

