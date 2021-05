इजराइल में मारी गई भारतीय महिला हमले के वक्त वीडियो कॉल पर पति से कर रही थी बात

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इजराइल में मंगलवार को रॉकेट हमले में भारतीय महिला सौम्या संतोष के मारे जाने की पुष्टि की है. दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान हमास ग्रुप की ओर से दागे गए रॉकेट की चपेट में आने से अश्केलोन में सौम्या की मौत हुई.

32 साल की सौम्या मूल रूप से केरल में इडुक्की जिले में कीरीटहोडू की रहने वाली थीं. सौम्या पिछले 7 साल से इजराइल में केयरगिवर के तौर पर काम कर रही थीं. ये हमला मंगलवार को शाम साढ़े पांच बजे (IST) हुआ.

जिस समय हमला हुआ उस वक्त सौम्या केरल में मौजूद अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं. इस वीडियो कॉल में सौम्या पति को बता रही थीं कि किस तरह इजराइल में स्थिति खराब हो रही है और हिंसक हमले बढ़ रहे हैं. जब सौम्या बात ही कर रही थीं तभी उनकी इमारत की छत पर रॉकेट आकर गिरा.

सौम्या जिस महिला की केयरगिवर के तौर पर देखभाल कर रही थीं, वो भी इस हमले में मारी गईं. इससे थोड़ी देर पहले ही दोनों महिलाएं बंकर में जाकर छुपने के लिए तैयार हो रही थीं. केरल में सौम्या के घरवालों को उसकी मौत की खबर सौम्या की ही एक रिश्तेदार शर्ली बेन्नी ने दी जो खुद भी इजराइल में जॉब कर रही हैं.

बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मौजूदा टकराव पिछले दो हफ्ते से चल रहा है. मोर्टार से दागे गए रॉकेट-गोलों के हमलों में 9 बच्चों समेत 30 लोगों की जान जा चुकी है. सैकड़ों घायल हुए हैं.

सौम्या के परिवार में पति संतोष और आठ साल का बेटा है. संतोष किसान हैं. सौम्या आखिरी बार 2017 में भारत आई थीं.

इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक ट्वीट में सौम्या की मौत पर शोक जताया है.

Spoke with the family of Ms Soumya Santhosh to convey my deep condolences at her tragic demise during the rocket attacks from Gaza today. Assured all possible assistance.



We have condemned these attacks and the violence in Jerusalem, and urged restraint by both sides.