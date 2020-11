Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में लोकल ट्रेनों को मिली हरी झंडी

इंडियन रेलवे ने पश्चिम बंगाल में उपनगरीय रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक बंगाल में उपनगरीय ट्रेन सेवा की शुरुआत 11 नवंबर से की जाएगी. बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लगे लॉकडाउन की वजह से यह सेवा मार्च से ही बंद थी.

रेल मंत्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा, 'रेलवे पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में उपनगरीय सेवाओं को बहाल करेगा. इससे यात्रियों की सुविधा बेहतर होगी और लोगों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी.'

रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे को सेवाओं को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा, 'पूर्वी, दक्षिण पूर्वी रेलवे और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने कोलकाता उपनगरीय सेवाओं को चलाने के लिए एसओपी तैयार करने को लेकर गुरुवार को बैठक की.'

रेलवे ने कहा, 'राज्य सरकार जैसे ही पूरे प्रदेश में भीड़ को नियंत्रित करने की योजना तैयार कर लेगी, यहां रेल सेवा को शुरू कर दिया जाएगा, रेलवे की तरफ से तैयारी पूरी है.'

