Indian Railways: वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए खुशखबरी, नवरात्रि से पहले शुरू हो सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस

वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है. वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी. केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी और बताया कि दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा (Vande Bharat Express train) जल्द ही बहाल की जाएगी.

दरअसल, देश में कोरोना के तेजी से बढ़े मामलों के कारण मार्च में इंडियन रेलवे ने ट्रेनों की सेवाओं को बंद कर दिया था, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है.

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में कटरा के लिए नवरात्रि से पहले ट्रेन सेवा बहाल करने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल के बातचीत हुई है.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'रेल मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली-कटरा (वैष्णो देवी) वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा बहाल करने को लेकर चर्चा की. नवरात्रि में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, वहां जाने की योजना बना रहे देशभर के श्रद्धालुओं के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है.'

