Indian railways: 'ट्रेन टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट बहाल हो', CPI सांसद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

Senior citizen train ticket concession: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के केरल से राज्यसभा सांसद विनय विश्वम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकटों में दी जाने वाली छूट को फिर से बहाल किया जाए. कोविड-19 महामारी के समय से ही वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को बंद कर दिया गया है.

रेल मंत्री को लिखे पत्र में राज्यसभा सांसद विश्वम ने कहा, ''वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट के बंद होने की वजह से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं. यह फैसला कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लिया गया था और वरिष्ठ नागरिकों की लगातार मांग करने के बाद भी दोबारा रिव्यू नहीं किया गया, जबकि देश फिर से खुल गया है.''

उन्होंने आगे कहा, ''पिछले कई सालों से वरिष्ठ नागरिकों समेत 50 कैटेगरीज के नागरिकों को छूट दी जाती थी, ताकि उनकी यात्रा किफायती हो सके, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इन छूटों को सुरक्षा के नाम पर रोक दिया गया.'' सांसद ने आगे कहा, ''दुर्भाग्य से सरकार ने इन छूटों को हमेशा के लिए हटाने के लिए कोरोना महामारी का इस्तेमाल किया.''

CPI MP Binoy Viswam writes to Railway Minister Ashwini Vaishnaw, requesting him to restore the concession for senior citizens in Railways



"As many senior citizens are not in a position to pay the full ticket fee, lack of concession causes them great hardship," his letter reads. pic.twitter.com/mw34jsOPwR