Indian Railways: क्या बंद हो जाएंगे ट्रेन टिकट काउंटर? रेलवे ने बताया सच

Indian Railways News: सोशल मीडिया पर रेलवे को लेकर एक खबर वायरल हो रही है. इस खबर में दावा किया गया था कि रेलवे सभी टिकट काउंटर बंद करने की योजना बना रहा है. अब इसपर भारतीय रेलवे का ट्वीट आया है. ट्वीट के मुताबिक रेलवे ऐसी किसी भी योजना पर काम नहीं कर रहा है. ना ही आगे भविष्य में इस तरह की योजना पर काम करने का प्रस्ताव है.

कैसे होती है ट्रेन टिकट बुकिंग?

बता दें कि ट्रेन टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जाती है. यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप से भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और वे आरक्षित और अनारक्षित ट्रेन टिकट प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट बुकिंग काउंटर पर भी जा सकते हैं.

