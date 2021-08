यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस रूट पर रेलवे ने बढ़ाई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

Indian Railways: यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन लगातार ट्रेन सेवाओं में बदलाव और विस्तार कर रहा है. पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए 20 अगस्त, 2021 से महुवा-सूरत स्पेशल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब ये ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी. इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए, पश्चिम रेलवे (Western Railways) सूरत स्टेशन पर ट्रेन नंबर 04559/04560 कोचुवेली-चंडीगढ़ संपर्क क्रांति स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन (special express train) को अतिरिक्त पड़ाव दिया जाएगा.

1) ट्रेन नंबर 09050/09049 महुवा-सूरत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (सप्ताह में 5 दिन)

ट्रेन संख्या 09050 महुवा-सूरत सुपरफास्ट स्पेशल महुवा से प्रस्थान करके अगले दिन सूरत पहुंचेगी. इस ट्रेन को 20 अगस्त से अगली सूचना तक सप्ताह में पांच दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार और सोमवार को चलेगी. इसी के साथ ट्रेन संख्या 09049 सूरत महुवा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सूरत से चलेगी और अगले दिन महुवा पहुंची. ये ट्रेन 21 अगस्त, 2021 से अगली सूचना तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी.

ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में राजुला, सावरकुंडला, ढसा, धोला, बोटाद, सिरेंद्रनगर गेट, विरमगाम, अहमदाबाद और वडोदरा स्टेशन पर रूकेगी. बता दें कि इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास सीटिंग कोच शामिल हैं.

2) ट्रेन संख्या 09097 सूरत महुवा स्पेशल 19 अगस्त 2021 को सूरत से चलेगी और फिर महुवा पहुंचेगी. ट्रेन मात्र एक दिन चलेगी.

3) ट्रेन नंबर 12945/12946 (09071/09072 स्पेशल) सूरत-महुवा-सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25 अगस्त, 2021 से दोनों दिशाओं में कैंसिल रहेगी.

For the convenience of passengers, WR will provide an additional halt at Surat station to Train No. 04559/04560 Kochuveli – Chandigarh Sampark Kranti Special Express train.



For detailed information, passengers may please visit https://t.co/on6Qz68Jp5. @drmbct pic.twitter.com/50St40qndE