रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस रूट पर दौड़ेगी सुपरफास्ट ट्रेन, 13 जुलाई से बुक करें टिकट

Indian Railways: कोरोना के घटते मामलों के बीच रेलवे लगातार ट्रेन सेवाओं का विस्तार कर रहा. इसी बीच पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और उन्हें उनके गंतव्यों तक जल्दी पहुंचाने के लिए भावनगर टर्मिनस-काकीनाड़ा पोर्ट स्पेशल ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला लिया गया है.

बता दें कि ट्रेन संख्या 02700 की बुकिंग 13 जुलाई, 2021 को नामित पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी. हालांकि, ये ट्रेनें नवंबर से यात्रियों को सुविधा देंगी.

