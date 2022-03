Indian Railway: यात्रियों के लिए खुशखबरी, 7 अप्रैल से इन ट्रेनों में मिलेंगे कंबल-चादर, देखें लिस्ट

Indian Railway: कोरोना महामारी के चलते भारतीय रेलवे (Indian railway) ने यात्रियों को दी जाने वाली कई सुविधाएं बंद कर दी थीं. लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं और रेलवे भी धीरे धीरे सभी सेवाओं को बहाल कर रही है. इसी कड़ी मे ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली लिनन (बेडरोल) की सुविधा भी बहाल कर दी गई है. पश्चिमी रेलवे (western railway) की कई ट्रेनों में 7 अप्रैल से यह सुविधा शुरू होने जा रही है. इसको लेकर पश्चिमी रेलवे ने एक ट्वीट भी किया है.

7 अप्रैल से इन ट्रेनों में मिलने लगेगा बेडरोल:

Passengers to please note that Linen services will resume in 12951 Mumbai - New Delhi Rajdhani Exp ,12953 Mumbai-Nizamuddin A K Rajdhani Exp & 12957 Ahmedabad - New Delhi Swarnjayanti Rajdhani Exp from 07th April 2022.



Provision of linen in other WR trains will be notified soon. pic.twitter.com/tVYKcuhpAB