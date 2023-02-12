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Train Cancelled Today: रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक! 357 ट्रेनें आज रद्द, 20 फरवरी तक कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, देखें लिस्ट

Cancelled Trains Today: रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, 357 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि 52 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल (Partially Cancelled) किया गया है. आइए देखते हैं प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट.

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Railway News Updates
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Railway Cancelled Trains: भारतीय रेलवे (Indian Railway) विभिन्न रूट्स पर पटरियों के दोहरीकरण एवं रेलवे के इंटरलॉकिंग और नॉनइंटरलॉकिंग कार्य, एवं डेवलेपमेंट वर्क करता रहता है. जिसकी वजह से कई बार ट्रेनों को कैंसिल किया जाता है तो कई बार ट्रेनों के रूट को डायवर्ट भी करना पड़ता हैं. हालांकि, यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे अपनी आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ के जरिए प्रभावित ट्रेनों की जानकारी भी अपडेट करता है. 

रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर आज, 12 फरवरी 2023 को सुबह 10.30  बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 357 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि 52 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल (Partially Cancelled) किया गया है. वहीं, 26 ट्रेनों के रूट्स डायवर्ट (Diverted Trains) और 20 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से सफर के लिए निकलने से पहले प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट चेक कर लें.

उत्तर मध्य रेलवे की इन ट्रेनों का रूट डायवर्ट
उत्तर मध्य रेलवे के मलासा, लालपुर एवं पामा स्टेशनों पर दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है, जिसकी वजह से इस रूट से खुलने वाली 03 ट्रेनों के परिचालन में अलग-अलग तारीखों के लिए बदलाव किया गया है.

> बरौनी से खुलने वाली गाड़ी सं. 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल  12, 13, 15, 16, 18, 19 एवं 20 फरवरी, 2023 को परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा- भिंड-ग्वालियर के रास्ते चलाई जाएगी. 

> ग्वालियर से खुलने वाली गाड़ी सं. 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल 15, 17, 18, 19 एवं 21 फरवरी, 2023 को परिवर्तित मार्ग वाया ग्वालियर-भिंड-इटावा- कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी.  

> बरौनी से खुलने वाली गाड़ी सं. 12521 बरौनी-एर्णाकुलम एक्सप्रेस 20 फरवरी, 2023 को परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा-भिंड- ग्वालियर-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) के रास्ते चलाई जाएगी. 

Cancelled Trains list Today 12 Feb 2023: ये ट्रेनें आज रद्द

357 trains cancelled [ Start Date: 12-Feb ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00109 SGLA-MFP PEXP SPL
 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PEXP 00:05
01373 WR-NGP MEMU
 WARDHA JN (WR) - NAGPUR (NGP)		 PSPC 17:15
01539 PUNE STR DMU
 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)		 PSPC 18:30
01540 STR-PUNE DMU
 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)		 PSPC 06:20
01541 STR KOP DMU
 SATARA (STR) - KOLHAPUR (KOP)		 PSPC 05:40
01542 KOP-STR DMU
 KOLHAPUR (KOP) - SATARA (STR)		 PSPC 17:00
01583 TGN-PUNE EMU
 TALEGAON (TGN) - PUNE JN (PUNE)		 SSPC 00:35
01590 PUNE-TGN EMU
 PUNE JN (PUNE) - TALEGAON (TGN)		 SSPC 23:15
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		 PSPC 17:15
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		 PSPC 02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 04:00
01625 DUI-BTI MEXP SPL
 DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)		 PSPC 04:10
01626 BTI-DUI MEXP SPL
 BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)		 PSPC 21:10
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)		 PSPC 04:10
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
 LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		 PSPC 16:25
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)		 PSPC 03:30
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)		 PSPC 07:00
03565 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 10:00
03566 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 10:50
03649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL
 BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)		 PSPC 06:20
03650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL
 BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)		 PSPC 18:45
03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 12:30
03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 13:05
03659 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 14:40
03660 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 15:15
03661 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 16:40
03662 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 17:10
04129 FTP-CNB MEMU
 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 07:20
04130 CNB-FTP MEMU
 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)		 PSPC 18:25
04139 KKDE-UMB SPL
 KURUKSHETRA JN (KKDE) - AMBALA CANT JN (UMB)		 PSPC 23:05
04148 MTC-GZB SPL
 MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 16:30
04149 GZB-MTC SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)		 PSPC 09:00
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
04263 BSB-SLN U R M EXP SPL
 VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)		 PSPC 16:15
04264 SLN-BSB U R M EXP SPL
 SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)		 PSPC 06:35
04267 BSB-PBH U R M EXP SPL
 VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)		 PSPC 17:15
04268 PBH-BSB U R M EXP SPL
 PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)		 PSPC 05:05
04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 17:15
04304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)		 PSPC 23:50
04305 BALAMAU SPN MEX SPL
 BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)		 PSPC 18:25
04306 SPN-BLM MEXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)		 PSPC 06:35
04320 SPN-LKO EXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)		 PSPC 04:55
04325 SHTS-MB EXP SPL
 SAMBHAL HTM SAR (SHTS) - MORADABAD (MB)		 PSPC 10:25
04326 MB-SHTS EXP SPL
 MORADABAD (MB) - SAMBHAL HTM SAR (SHTS)		 PSPC 07:55
04335 MB-ANVT MEX SPL
 MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 05:10
04336 ANVT-MB MEX SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)		 PSPC 18:20
04338 SPN SCC EXPSPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)		 PSPC 07:05
04355 LKO-BLM EXP SPL
 LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)		 PSPC 18:45
04379 ROZA BARELLY MEXP
 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)		 PSPC 06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)		 PSPC 18:50
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		 PSPC 16:45
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 04:20
04408 SSB-PWL EXP SPL
 SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)		 PSPC 10:00
04421 PWL-SSB EXP SPL
 PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)		 PSPC 12:15
04424 JIND- DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 07:05
04449 NDLS-KKDE MEMU
 NEW DELHI (NDLS) - KURUKSHETRA JN (KKDE)		 PSPC 07:55
04452 KKDE-DLI MEMU MEX SPL
 KURUKSHETRA JN (KKDE) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 13:00
04568 NLDM-UMB SPL
 NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)		 PSPC 10:45
04577 UMB-NLDM SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)		 PSPC 11:35
04597 HSX-JUC EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 11:50
04598 JUC-HSX EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		 PSPC 10:00
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 16:25
04845 JU-BARA SPL
 JODHPUR JN (JU) - BILARA (BARA)		 PSPC 18:05
04846 BARA-JU SPL
 BILARA (BARA) - JODHPUR JN (JU)		 PSPC 04:45
04909 DLI-PNP SPL
 DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)		 PSPC 19:25
04910 PNP-DLI SPL
 PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 06:20
04912 GZB-PWL CAR EMU
 GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)		 PSPC 11:30
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 08:05
04916 NDLS-PWL EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)		 PSPC 04:25
04919 KSV-NDLS EXP SPL
 KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)		 PSPC 19:45
04938 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 20:45
04941 GZB-DLI SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 18:20
04946 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 08:40
04959 GZB-NDLS SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 19:25
04987 DELHI JIND EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)		 PSPC 11:40
04988 JIND DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 15:50
04999 DELHI SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		 PSPC 21:00
05000 SMQL DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 04:20
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 17:35
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)		 PSPC 05:00
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 PSPC 19:20
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 12:30
05091 GD-STP SPL
 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		 PSPC 11:45
05092 STP-GD SPECIAL
 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		 PSPC 06:45
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)		 PSPC 06:00
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 18:05
05117 BSBS-PBH MEX SPL
 BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)		 PSPC 06:00
05118 PBH-BSBS MEX SPL
 PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)		 PSPC 17:00
05155 CPR-GKP EXP SPL
 CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 16:45
05156 GKP-CPR EXP SPL
 GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 09:00
05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 PSPC 16:10
05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 05:00
05459 STP-SPN UR SPL
 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)		 PSPC 09:30
05460 SPN-STP UR SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)		 PSPC 15:00
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
 NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 PSPC 09:40
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)		 PSPC 13:45
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		 PSPC 16:20
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:00
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		 PSPC 08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 14:45
06601 MAO MAQ EXP SPL
 MADGAON (MAO) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		 PSPC 13:50
06602 MAQ-MAO EXP SPL
 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - MADGAON (MAO)		 PSPC 05:30
06609 DG - MDU EXP SPL
 DINDIGUL JN (DG) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 08:00
06610 MDU-DG EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - DINDIGUL JN (DG)		 PSPC 18:10
06651 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		 PSPC 06:50
06652 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 05:40
06653 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		 PSPC 12:30
06654 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 11:00
06655 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		 PSPC 18:10
06656 RMM - MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 18:00
06919 UBL-BJP PASS SPL
 HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)		 TOD 06:25
06920 BJP-UBL PAS SPL
 BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)		 TOD 12:00
06921 DBNK-ASR DMU
 AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)		 PSPC 04:20
06922 DBNK-ASR EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		 PSPC 06:05
06934 PTK-ASR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)		 PSPC 04:15
06937 ASR-PTK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 20:35
06958 HSX-JUC EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		 PSPC 21:35
06959 HSX-ASR EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:05
06964 FZR-JUC EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 03:00
06967 JUC-FZR EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 21:30
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		 PSPC 11:10
06991 KKP-FKA EXP SPL
 KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 04:25
06994 FKA-KKP EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)		 PSPC 20:10
06995 BTI-FKA EXP SPL
 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 20:15
06996 FKA-BTI EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)		 PSPC 02:35
07322 DWR-SUR PASSENGER SPL
 DHARWAR (DWR) - SOLAPUR JN (SUR)		 PSPC 18:05
07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL
 HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)		 TOD 16:45
07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL
 BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)		 TOD 05:45
07331 SUR-UBL PASSENGER
 SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)		 PSPC 04:45
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:50
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		 PSPC 12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		 PSPC 15:45
09197 INDB - DADN PASSENGER
 INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 20:00
09198 DADN - INDB PASSENGER
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 21:10
09199 UJN BPL PASS
 UJJAIN JN (UJN) - BHOPAL (BPL)		 PSPC 17:10
09200 BPL UJJAIN PASS
 BHOPAL (BPL) - UJJAIN JN (UJN)		 PSPC 06:25
09351 UJN - INDB MEMU SPL
 UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 06:20
09352 INDB - UJN SPL
 INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)		 PSPC 08:20
09353 UJN-INDB MEMU SPL
 UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 16:00
09354 INDB - UJN SPL
 INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)		 PSPC 11:10
09431 SBIB-MSH DEMU SPL
 SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 16:35
09432 MSH-ADI DMU SPL
 MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)		 PSPC 08:00
09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL
 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)		 PSPC 17:30
09434 PTN - ADI DEMU SPECIAL
 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)		 PSPC 06:00
09436 OKHA-ADI SF FESTIVAL SPL
 OKHA (OKHA) - AHMEDABAD JN (ADI)		 TOD 23:45
09437 MSH - ABR DMU SPL
 MAHESANA JN (MSH) - ABU ROAD (ABR)		 PSPC 18:15
09438 ABR - MSH DMU SPL
 ABU ROAD (ABR) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 05:10
09475 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		 PSPC 08:30
09476 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 16:40
09481 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		 PSPC 18:05
09482 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 07:30
09483 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		 PSPC 20:50
09484 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 19:20
09487 MSH - VG PASSENGER SPL
 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)		 PSPC 08:30
09488 VG - MSH PASSENGER SPL
 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 06:55
09491 MSH - VG PASSENGER SPL
 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)		 PSPC 20:20
09492 VG-MSH PASSENGER SPL
 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 18:25
09535 DADN RTM DEMU SPL
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - RATLAM JN (RTM)		 PSPC 08:55
09536 RTM DADN DEMU SPL
 RATLAM JN (RTM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 13:00
09541 DADN INDB DMU
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 10:45
09542 INDB DADN DEMU
 INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 11:45
09559 DADN INDB DEMU
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 17:00
09560 INDB DADN DMU
 INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 18:00
09587 NAD INDB PASS SPL
 NAGDA JN (NAD) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 15:30
09588 INDB - NAD PASS SPL
 INDORE JN (INDB) - NAGDA JN (NAD)		 PSPC 08:00
09589 BZU- CWA PASSENGER SPL
 BETUL (BZU) - CHHINDWARA JN (CWA)		 PSPC 16:00
09590 BDKD- BZU PASSENGER SPL
 BHANDARKUND (BDKD) - BETUL (BZU)		 PSPC 06:40
09703 SIKR RE PAS SPL
 SIKAR JN (SIKR) - REWARI JN. (RE)		 PSPC 07:25
09704 RE-SIKR SPL PASSENGER
 REWARI JN. (RE) - SIKAR JN (SIKR)		 PSPC 15:15
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:00
11025 BSL-PUNE EXPRESS
 BHUSAVAL JN (BSL) - PUNE JN (PUNE)		 MEX 00:35
11026 PUNE-BSL EXPRESS
 PUNE JN (PUNE) - BHUSAVAL JN (BSL)		 MEX 11:40
11305 SUR-GDG EXP
 SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)		 MEX 11:50
11306 GDG-SUR EXP
 GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)		 MEX 02:45
11425 PUNE KOP DMU
 PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)		 MEX 10:50
11426 KOP-PUNE DMU
 KOLHAPUR (KOP) - PUNE JN (PUNE)		 MEX 05:30
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOW (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOW (LJN)		 SUF 06:31
12225 KAIFIAT EXP
 AZAMGARH (AMH) - DELHI JN. (DLI)		 SUF 16:25
12241 CDG-ASR SUPERFAST
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 16:40
12242 ASR-CDG SUPERFAST
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		 SUF 05:10
12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 07:40
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
 HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)		 SUF 13:00
12370 DDN HWH KUMBHA EXP
 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 22:05
12505 NORTHEAST EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)		 SUF 07:40
12524 NDLS-NJP S F EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 SUF 15:05
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 18:50
12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
 LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 04:55
12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)		 SUF 14:05
12872 TIG-HWH SUF ISPAT EXP
 TITLAGARH (TIG) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 05:15
12977 MARU SAGAR EXP
 ERNAKULAM JN (ERS) - AJMER JN (AII)		 SUF 20:25
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)		 SUF 22:55
13019 HWH KGM BAGH EXP
 HOWRAH JN (HWH) - KATHGODAM (KGM)		 MEX 21:45
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)		 MEX 06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)		 MEX 15:00
13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
 SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)		 MEX 05:00
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)		 MEX 14:10
14004 NDLS-MLDT EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 18:00
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14213 BSB-GD INTERCITY
 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)		 MEX 14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		 MEX 05:15
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 14:00
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)		 MEX 16:35
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
 BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 06:30
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)		 MEX 06:35
14674 SHAHEED EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 13:05
14681 NDLS-JUC EXP
 NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)		 MEX 14:45
14819 JU - SBIB EXP
 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)		 SUF 11:50
14820 SBIB - JU EXP
 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)		 SUF 06:40
14821 JU - SBIB EXP
 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)		 MEX 09:40
14822 SBIB - JU EXP
 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 07:00
14823 JU-RE EXP
 JODHPUR JN (JU) - REWARI JN. (RE)		 MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
 REWARI JN. (RE) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 13:10
14891 JU-HSR EXP
 JODHPUR JN (JU) - HISAR (HSR)		 MEX 10:00
14892 HSR JU EXP
 HISAR (HSR) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 06:30
15025 MAU-ANVT EXPRESS
 MAU JN (MAU) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 10:50
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15081 JEA-GTNR EXPRESS
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)		 MEX 12:40
15082 GTNR-JEA EXPRESS
 GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 MEX 06:10
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 04:45
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15119 BSBS DDN EXP
 BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:20
15120 DDN BSBS EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)		 MEX 18:30
15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP
 BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)		 JSH 06:20
15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP
 PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)		 JSH 17:20
15129 GKP-BCY MAIL EXP
 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 09:55
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 11:10
15160 DURG CPR SARNATH EXP
 DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 20:25
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
 BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)		 MEX 20:25
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
 LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 15:15
15279 PURABIYA EXPRESS
 SAHARSA JN (SHC) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 11:35
15904 CDG-DBRG EXPRESS
 CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)		 MEX 23:35
16731 PGT-TCN EXPRESS
 PALGHAT (PGT) - TIRUCHENDUR (TCN)		 MEX 06:00
16732 TCN-PGT EXPRESS
 TIRUCHENDUR (TCN) - PALGHAT (PGT)		 MEX 12:05
17035 KZJ-BPQ
 KAZIPET JN (KZJ) - BALHARSHAH (BPQ)		 MEX 22:50
17036 BPQ-KZJ
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		 MEX 03:50
17228 GNT-DHNE
 GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)		 MEX 13:00
17267 COA-VSKP PSG
 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 MEX 04:25
17268 VSKP-COA PSG
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)		 MEX 17:05
17331 MRJ-UBL UR EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)		 MEX 06:10
17332 UBL-MRJ UR EXP
 HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)		 MEX 11:00
17333 MRJ-CLR UR EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)		 MEX 11:50
17334 CLR-MRJ UR EXP
 CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)		 MEX 18:30
18175 HTE-JSG MEMU EXP
 HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 MEX 12:50
18176 JSG-HTE MEMU EXP
 JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)		 MEX 08:25
18184 DNR-TATA EXPRESS
 DANAPUR (DNR) - TATANAGAR JN (TATA)		 MEX 05:50
19251 SMNH OKHA EXPRESS
 VERAVAL (VRL) - OKHA (OKHA)		 MEX 23:05
19303 INDB BHOPAL EXP
 INDORE JN (INDB) - BHOPAL (BPL)		 MEX 23:15
19304 BPL INDB EXPRESS
 BHOPAL (BPL) - INDORE JN (INDB)		 MEX 23:10
19343 INDB-BDKD PANCHVALLEY EXP
 INDORE JN (INDB) - BHANDARKUND (BDKD)		 MEX 13:05
19344 CWA-INDB PANCHVALLEY EXP
 CHHINDWARA JN (CWA) - INDORE JN (INDB)		 MEX 22:30
19614 ASR AII EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - AJMER JN (AII)		 MEX 17:45
20909 KCVL-PBR S F EXP
 KOCHUVELI (KCVL) - PORBANDAR (PBR)		 SUF 11:10
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		 JSH 15:20
22197 PRATHAM S SS EXP
 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		 SUF 07:25
22441 CKTD-CNB-INTERCITY
 CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 SUF 15:55
22442 CNB-CKTD-INTERCITY
 KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)		 SUF 06:30
22960 JAM - BRC INTERCIT EXP
 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 04:45
22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP
 KOTA JN (KOTA) - INDORE JN (INDB)		 SUF 06:30
22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP
 INDORE JN (INDB) - KOTA JN (KOTA)		 SUF 15:35
22986 DEE UDZ RAJ HUMSAFAR EXP
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - UDAIPUR CITY (UDZ)		 SUF 16:15
31191 NH-KLYM LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:10
31232 BP -SDAH LOCAL
 BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:42
31233 SDAH-BP LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)		 SUB 13:42
31236 BP-SDAH LOCAL
 BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 18:30
31261 BNXR - BP LOCAL
 KANKURGACHHI ROAD JN (KGK) - BARRACKPORE (BP)		 SUB 17:39
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 06:02
31317 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 07:18
31318 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 09:15
31330 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 17:32
31331 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 15:35
31334 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 20:02
31335 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 18:12
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31415 SDAH NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 07:52
31418 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 08:30
31419 SDAH-NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 10:45
31420 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 09:10
31426 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 12:00
31429 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 15:55
31436 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 17:22
31471 SDAH - NH LOCAL
 KANKURGACHHI ROAD JN (KGK) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 07:15
31513 SDAH-STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 06:00
31514 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:46
31525 SDAH- STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 14:20
31528 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:27
31611 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:05
31614 RHA -SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 06:05
31615 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 06:20
31616 RHA -SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 07:20
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31629 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 22:08
31636 RHA-SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 21:37
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
31814 KNJ - SDAH LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:00
31815 SDAH-KNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)		 SUB 06:10
31913 SDAH-GEDE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)		 SUB 07:40
31914 GEDE - SDAH LOCAL
 GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:02
33231 DDJ- BP LOCAL
 DUM DUM (DDJ) - BARRACKPORE (BP)		 SUB 18:17
33232 BP-DDJ LOCAL
 BARRACKPORE (BP) - DUM DUM (DDJ)		 SUB 18:52
34914 LKPR NMKA LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)		 SUB 04:08
34935 NMKA - LKPR LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 03:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:00
36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 02:58
36813 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:55
36816 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:04
36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 11:22
36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 13:32
36836 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 11:12
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 13:05
36850 BWN HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 18:45
36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 21:42
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37329 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 14:10
37332 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:40
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37781 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 03:45
37782 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 06:45
37812 BWN-HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
37813 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:00
37817 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 06:20
37827 HWH - BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 11:25
37834 BWN - HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 11:22
37837 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 15:40
37838 BWN - HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 13:40
37842 BWN - HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 16:30
38923 HWH-AMZ LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)		 SUB 22:05
38924 AMZ HWH LOCAL
 AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:20
52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 PAS 09:10

इन ट्रेनों में दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश भर के विभिन्न राज्यों की पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस गाड़िया और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं. ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं.

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

 

 

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