Train Cancelled Today: रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक! 357 ट्रेनें आज रद्द, 20 फरवरी तक कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, देखें लिस्ट

Railway Cancelled Trains: भारतीय रेलवे (Indian Railway) विभिन्न रूट्स पर पटरियों के दोहरीकरण एवं रेलवे के इंटरलॉकिंग और नॉनइंटरलॉकिंग कार्य, एवं डेवलेपमेंट वर्क करता रहता है. जिसकी वजह से कई बार ट्रेनों को कैंसिल किया जाता है तो कई बार ट्रेनों के रूट को डायवर्ट भी करना पड़ता हैं. हालांकि, यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे अपनी आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ के जरिए प्रभावित ट्रेनों की जानकारी भी अपडेट करता है.
रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर आज, 12 फरवरी 2023 को सुबह 10.30 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 357 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि 52 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल (Partially Cancelled) किया गया है. वहीं, 26 ट्रेनों के रूट्स डायवर्ट (Diverted Trains) और 20 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से सफर के लिए निकलने से पहले प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट चेक कर लें.
उत्तर मध्य रेलवे की इन ट्रेनों का रूट डायवर्ट
उत्तर मध्य रेलवे के मलासा, लालपुर एवं पामा स्टेशनों पर दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है, जिसकी वजह से इस रूट से खुलने वाली 03 ट्रेनों के परिचालन में अलग-अलग तारीखों के लिए बदलाव किया गया है.
> बरौनी से खुलने वाली गाड़ी सं. 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल 12, 13, 15, 16, 18, 19 एवं 20 फरवरी, 2023 को परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा- भिंड-ग्वालियर के रास्ते चलाई जाएगी.
> ग्वालियर से खुलने वाली गाड़ी सं. 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल 15, 17, 18, 19 एवं 21 फरवरी, 2023 को परिवर्तित मार्ग वाया ग्वालियर-भिंड-इटावा- कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी.
> बरौनी से खुलने वाली गाड़ी सं. 12521 बरौनी-एर्णाकुलम एक्सप्रेस 20 फरवरी, 2023 को परिवर्तित मार्ग वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा-भिंड- ग्वालियर-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) के रास्ते चलाई जाएगी.
Cancelled Trains list Today 12 Feb 2023: ये ट्रेनें आज रद्द
|357 trains cancelled [ Start Date: 12-Feb ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00109 SGLA-MFP PEXP SPL
SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PEXP
|00:05
|01373 WR-NGP MEMU
WARDHA JN (WR) - NAGPUR (NGP)
|PSPC
|17:15
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01541 STR KOP DMU
SATARA (STR) - KOLHAPUR (KOP)
|PSPC
|05:40
|01542 KOP-STR DMU
KOLHAPUR (KOP) - SATARA (STR)
|PSPC
|17:00
|01583 TGN-PUNE EMU
TALEGAON (TGN) - PUNE JN (PUNE)
|SSPC
|00:35
|01590 PUNE-TGN EMU
PUNE JN (PUNE) - TALEGAON (TGN)
|SSPC
|23:15
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01625 DUI-BTI MEXP SPL
DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|04:10
|01626 BTI-DUI MEXP SPL
BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|21:10
|01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:10
|01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|PSPC
|16:25
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|03:30
|03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|07:00
|03565 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|10:00
|03566 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|10:50
|03649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL
BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)
|PSPC
|06:20
|03650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL
BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)
|PSPC
|18:45
|03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|12:30
|03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|13:05
|03659 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|14:40
|03660 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|15:15
|03661 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|16:40
|03662 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|17:10
|04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|07:20
|04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)
|PSPC
|18:25
|04139 KKDE-UMB SPL
KURUKSHETRA JN (KKDE) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|23:05
|04148 MTC-GZB SPL
MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|16:30
|04149 GZB-MTC SPL
GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)
|PSPC
|09:00
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|04263 BSB-SLN U R M EXP SPL
VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)
|PSPC
|16:15
|04264 SLN-BSB U R M EXP SPL
SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|06:35
|04267 BSB-PBH U R M EXP SPL
VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)
|PSPC
|17:15
|04268 PBH-BSB U R M EXP SPL
PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:05
|04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|17:15
|04304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|23:50
|04305 BALAMAU SPN MEX SPL
BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|18:25
|04306 SPN-BLM MEXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|06:35
|04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:55
|04325 SHTS-MB EXP SPL
SAMBHAL HTM SAR (SHTS) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|10:25
|04326 MB-SHTS EXP SPL
MORADABAD (MB) - SAMBHAL HTM SAR (SHTS)
|PSPC
|07:55
|04335 MB-ANVT MEX SPL
MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|05:10
|04336 ANVT-MB MEX SPL
GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|18:20
|04338 SPN SCC EXPSPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)
|PSPC
|07:05
|04355 LKO-BLM EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|18:45
|04379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|06:15
|04380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
|PSPC
|18:50
|04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|16:45
|04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|04408 SSB-PWL EXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|10:00
|04421 PWL-SSB EXP SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|12:15
|04424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|07:05
|04449 NDLS-KKDE MEMU
NEW DELHI (NDLS) - KURUKSHETRA JN (KKDE)
|PSPC
|07:55
|04452 KKDE-DLI MEMU MEX SPL
KURUKSHETRA JN (KKDE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|13:00
|04568 NLDM-UMB SPL
NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|10:45
|04577 UMB-NLDM SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)
|PSPC
|11:35
|04597 HSX-JUC EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|11:50
|04598 JUC-HSX EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|10:00
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04845 JU-BARA SPL
JODHPUR JN (JU) - BILARA (BARA)
|PSPC
|18:05
|04846 BARA-JU SPL
BILARA (BARA) - JODHPUR JN (JU)
|PSPC
|04:45
|04909 DLI-PNP SPL
DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|19:25
|04910 PNP-DLI SPL
PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|06:20
|04912 GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|11:30
|04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:05
|04916 NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)
|PSPC
|04:25
|04919 KSV-NDLS EXP SPL
KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|19:45
|04938 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|20:45
|04941 GZB-DLI SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|18:20
|04946 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:40
|04959 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|19:25
|04987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
|PSPC
|11:40
|04988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|15:50
|04999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|21:00
|05000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|17:35
|05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|05:00
|05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|19:20
|05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:30
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:00
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|18:05
|05117 BSBS-PBH MEX SPL
BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)
|PSPC
|06:00
|05118 PBH-BSBS MEX SPL
PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)
|PSPC
|17:00
|05155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|16:45
|05156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|09:00
|05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|16:10
|05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:00
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|15:00
|05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|09:40
|05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
|PSPC
|13:45
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06601 MAO MAQ EXP SPL
MADGAON (MAO) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|PSPC
|13:50
|06602 MAQ-MAO EXP SPL
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - MADGAON (MAO)
|PSPC
|05:30
|06609 DG - MDU EXP SPL
DINDIGUL JN (DG) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|08:00
|06610 MDU-DG EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - DINDIGUL JN (DG)
|PSPC
|18:10
|06651 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|06:50
|06652 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|05:40
|06653 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|12:30
|06654 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:00
|06655 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|18:10
|06656 RMM - MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|18:00
|06919 UBL-BJP PASS SPL
HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|06:25
|06920 BJP-UBL PAS SPL
BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|12:00
|06921 DBNK-ASR DMU
AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|04:20
|06922 DBNK-ASR EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|06:05
|06934 PTK-ASR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|04:15
|06937 ASR-PTK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|20:35
|06958 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|21:35
|06959 HSX-ASR EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:05
|06964 FZR-JUC EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|03:00
|06967 JUC-FZR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|21:30
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06991 KKP-FKA EXP SPL
KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|04:25
|06994 FKA-KKP EXP SPL
FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)
|PSPC
|20:10
|06995 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|20:15
|06996 FKA-BTI EXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|02:35
|07322 DWR-SUR PASSENGER SPL
DHARWAR (DWR) - SOLAPUR JN (SUR)
|PSPC
|18:05
|07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|16:45
|07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL
BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|05:45
|07331 SUR-UBL PASSENGER
SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|04:45
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09197 INDB - DADN PASSENGER
INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|20:00
|09198 DADN - INDB PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|21:10
|09199 UJN BPL PASS
UJJAIN JN (UJN) - BHOPAL (BPL)
|PSPC
|17:10
|09200 BPL UJJAIN PASS
BHOPAL (BPL) - UJJAIN JN (UJN)
|PSPC
|06:25
|09351 UJN - INDB MEMU SPL
UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|06:20
|09352 INDB - UJN SPL
INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)
|PSPC
|08:20
|09353 UJN-INDB MEMU SPL
UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|16:00
|09354 INDB - UJN SPL
INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)
|PSPC
|11:10
|09431 SBIB-MSH DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|16:35
|09432 MSH-ADI DMU SPL
MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|08:00
|09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
|PSPC
|17:30
|09434 PTN - ADI DEMU SPECIAL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|06:00
|09436 OKHA-ADI SF FESTIVAL SPL
OKHA (OKHA) - AHMEDABAD JN (ADI)
|TOD
|23:45
|09437 MSH - ABR DMU SPL
MAHESANA JN (MSH) - ABU ROAD (ABR)
|PSPC
|18:15
|09438 ABR - MSH DMU SPL
ABU ROAD (ABR) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|05:10
|09475 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|08:30
|09476 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|16:40
|09481 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|18:05
|09482 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|07:30
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|20:50
|09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|09487 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|08:30
|09488 VG - MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|06:55
|09491 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|20:20
|09492 VG-MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|18:25
|09535 DADN RTM DEMU SPL
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - RATLAM JN (RTM)
|PSPC
|08:55
|09536 RTM DADN DEMU SPL
RATLAM JN (RTM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|13:00
|09541 DADN INDB DMU
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|10:45
|09542 INDB DADN DEMU
INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|11:45
|09559 DADN INDB DEMU
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|17:00
|09560 INDB DADN DMU
INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|18:00
|09587 NAD INDB PASS SPL
NAGDA JN (NAD) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|15:30
|09588 INDB - NAD PASS SPL
INDORE JN (INDB) - NAGDA JN (NAD)
|PSPC
|08:00
|09589 BZU- CWA PASSENGER SPL
BETUL (BZU) - CHHINDWARA JN (CWA)
|PSPC
|16:00
|09590 BDKD- BZU PASSENGER SPL
BHANDARKUND (BDKD) - BETUL (BZU)
|PSPC
|06:40
|09703 SIKR RE PAS SPL
SIKAR JN (SIKR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|07:25
|09704 RE-SIKR SPL PASSENGER
REWARI JN. (RE) - SIKAR JN (SIKR)
|PSPC
|15:15
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11025 BSL-PUNE EXPRESS
BHUSAVAL JN (BSL) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|00:35
|11026 PUNE-BSL EXPRESS
PUNE JN (PUNE) - BHUSAVAL JN (BSL)
|MEX
|11:40
|11305 SUR-GDG EXP
SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)
|MEX
|11:50
|11306 GDG-SUR EXP
GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|02:45
|11425 PUNE KOP DMU
PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|10:50
|11426 KOP-PUNE DMU
KOLHAPUR (KOP) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|05:30
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOW (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|06:31
|12225 KAIFIAT EXP
AZAMGARH (AMH) - DELHI JN. (DLI)
|SUF
|16:25
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|16:40
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|05:10
|12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|07:40
|12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|13:00
|12370 DDN HWH KUMBHA EXP
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|22:05
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12524 NDLS-NJP S F EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|SUF
|15:05
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:50
|12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|04:55
|12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|14:05
|12872 TIG-HWH SUF ISPAT EXP
TITLAGARH (TIG) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|05:15
|12977 MARU SAGAR EXP
ERNAKULAM JN (ERS) - AJMER JN (AII)
|SUF
|20:25
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)
|SUF
|22:55
|13019 HWH KGM BAGH EXP
HOWRAH JN (HWH) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|21:45
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|14004 NDLS-MLDT EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|18:00
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|14:00
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|MEX
|16:35
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|06:30
|14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
|MEX
|06:35
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|14681 NDLS-JUC EXP
NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)
|MEX
|14:45
|14819 JU - SBIB EXP
JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
|SUF
|11:50
|14820 SBIB - JU EXP
SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
|SUF
|06:40
|14821 JU - SBIB EXP
JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
|MEX
|09:40
|14822 SBIB - JU EXP
SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|07:00
|14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI JN. (RE)
|MEX
|01:35
|14824 RE-JU EXP
REWARI JN. (RE) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|13:10
|14891 JU-HSR EXP
JODHPUR JN (JU) - HISAR (HSR)
|MEX
|10:00
|14892 HSR JU EXP
HISAR (HSR) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|06:30
|15025 MAU-ANVT EXPRESS
MAU JN (MAU) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|10:50
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|MEX
|12:40
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|MEX
|06:10
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|04:45
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15119 BSBS DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:20
|15120 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|18:30
|15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP
BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|06:20
|15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP
PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)
|JSH
|17:20
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|09:55
|15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|11:10
|15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|20:25
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|20:25
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15279 PURABIYA EXPRESS
SAHARSA JN (SHC) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|11:35
|15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|23:35
|16731 PGT-TCN EXPRESS
PALGHAT (PGT) - TIRUCHENDUR (TCN)
|MEX
|06:00
|16732 TCN-PGT EXPRESS
TIRUCHENDUR (TCN) - PALGHAT (PGT)
|MEX
|12:05
|17035 KZJ-BPQ
KAZIPET JN (KZJ) - BALHARSHAH (BPQ)
|MEX
|22:50
|17036 BPQ-KZJ
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|03:50
|17228 GNT-DHNE
GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)
|MEX
|13:00
|17267 COA-VSKP PSG
KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|04:25
|17268 VSKP-COA PSG
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)
|MEX
|17:05
|17331 MRJ-UBL UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|06:10
|17332 UBL-MRJ UR EXP
HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|11:00
|17333 MRJ-CLR UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
|MEX
|11:50
|17334 CLR-MRJ UR EXP
CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|18:30
|18175 HTE-JSG MEMU EXP
HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|MEX
|12:50
|18176 JSG-HTE MEMU EXP
JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)
|MEX
|08:25
|18184 DNR-TATA EXPRESS
DANAPUR (DNR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|05:50
|19251 SMNH OKHA EXPRESS
VERAVAL (VRL) - OKHA (OKHA)
|MEX
|23:05
|19303 INDB BHOPAL EXP
INDORE JN (INDB) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|23:15
|19304 BPL INDB EXPRESS
BHOPAL (BPL) - INDORE JN (INDB)
|MEX
|23:10
|19343 INDB-BDKD PANCHVALLEY EXP
INDORE JN (INDB) - BHANDARKUND (BDKD)
|MEX
|13:05
|19344 CWA-INDB PANCHVALLEY EXP
CHHINDWARA JN (CWA) - INDORE JN (INDB)
|MEX
|22:30
|19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) - AJMER JN (AII)
|MEX
|17:45
|20909 KCVL-PBR S F EXP
KOCHUVELI (KCVL) - PORBANDAR (PBR)
|SUF
|11:10
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22197 PRATHAM S SS EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|SUF
|07:25
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SUF
|15:55
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|SUF
|06:30
|22960 JAM - BRC INTERCIT EXP
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP
KOTA JN (KOTA) - INDORE JN (INDB)
|SUF
|06:30
|22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP
INDORE JN (INDB) - KOTA JN (KOTA)
|SUF
|15:35
|22986 DEE UDZ RAJ HUMSAFAR EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - UDAIPUR CITY (UDZ)
|SUF
|16:15
|31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:10
|31232 BP -SDAH LOCAL
BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:42
|31233 SDAH-BP LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|13:42
|31236 BP-SDAH LOCAL
BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|18:30
|31261 BNXR - BP LOCAL
KANKURGACHHI ROAD JN (KGK) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|17:39
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|31317 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|07:18
|31318 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:15
|31330 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|17:32
|31331 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|15:35
|31334 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|20:02
|31335 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|18:12
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31415 SDAH NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|07:52
|31418 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|08:30
|31419 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|10:45
|31420 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:10
|31426 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|12:00
|31429 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|15:55
|31436 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|17:22
|31471 SDAH - NH LOCAL
KANKURGACHHI ROAD JN (KGK) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|07:15
|31513 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|06:00
|31514 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:46
|31525 SDAH- STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|14:20
|31528 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:27
|31611 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:05
|31614 RHA -SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:05
|31615 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|06:20
|31616 RHA -SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|07:20
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31629 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:08
|31636 RHA-SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|21:37
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31814 KNJ - SDAH LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:00
|31815 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|06:10
|31913 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)
|SUB
|07:40
|31914 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|33231 DDJ- BP LOCAL
DUM DUM (DDJ) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|18:17
|33232 BP-DDJ LOCAL
BARRACKPORE (BP) - DUM DUM (DDJ)
|SUB
|18:52
|34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|04:08
|34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|03:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36813 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:55
|36816 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:04
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|13:32
|36836 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:12
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|36850 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:45
|36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:42
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
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|13:38
|37329 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
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|14:10
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TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
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|12:40
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TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
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|15:15
|37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
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|03:45
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
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|06:45
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BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
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|03:05
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HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
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|05:00
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HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
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HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
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BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
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HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
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|15:40
|37838 BWN - HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
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BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
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|38923 HWH-AMZ LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)
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|22:05
|38924 AMZ HWH LOCAL
AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)
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|21:20
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|09:10
इन ट्रेनों में दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश भर के विभिन्न राज्यों की पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस गाड़िया और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं. ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं.
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.