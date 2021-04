Covid19 Oxygen Crisis: IIT दिल्‍ली के पूर्व छात्र और खोसला वेंचर्स के संस्‍थापक 'विनोद खोसला' ने कहा है कि वे भारत के उन अस्‍पतालों को फंड देना चाहते हैं जो ऑक्‍सीजन के बल्‍क प्‍लेनलोड्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं. उन्‍होंने पब्लिक हॉस्टिपल और NGO के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3.5 लाख रोजाना केसेज़ के करीब पहुंच चुका है और हर दिन होने वाली मौतों के लिए ऑक्‍सीजन की कमी एक बड़ी वजह है.

उन्‍होंने टि्वटर पर लिखा, "मैं भारत के उन अस्पतालों को फंड देने के लिए तैयार हूं जिन्हें आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत में ऑक्सीजन या आपूर्ति के थोक प्‍लेनलोड्स को आयात करने के लिए फंड्स की आवश्यकता है. सार्वजनिक अस्पताल/ गैर सरकारी संगठन कृपया आगे आएं."

I'm willing to fund hospitals in India that need funding to import bulk planeloads of oxygen or supplies into India to increase supply. Public hospitals/NGO's also pls reach out @PMOIndia @MoHFW_INDIA @timesofindia @INCIndia #IndiaFightsCOVID19 @htTweets @IndianExpress @GiveIndia