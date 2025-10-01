scorecardresearch
 

Feedback

भारत पहली बार करेगा UN चीफ कॉन्क्लेव की मेजबानी, जुटेंगे 30 देशों के आर्मी चीफ, PAK-चीन रहेंगे बाहर

भारत अक्टूबर में पहली बार संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए 'चीफ्स कॉन्क्लेव' की मेजबानी करने जा रहा है. इस बड़े आयोजन में 30 से ज्यादा देशों के सेना प्रमुख और सैन्य अधिकारी शामिल होंगे, लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तान और चीन को इसमें न्योता नहीं दिया गया है. रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय शांति सैनिक केवल संयुक्त राष्ट्र के अधीन चलने वाले मिशनों का ही हिस्सा बनेंगे, यूक्रेन या गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में बिना UN मेंडेट के उनकी तैनाती नहीं होगी.

Advertisement
X
डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (IS&T) लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने लॉन्च किया लोगो
डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (IS&T) लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने लॉन्च किया लोगो

भारत 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र (UN) में सैनिक भेजने वाले देशों के चीफ्स कॉन्क्लेव की मेजबानी करने जा रहा है. इसमें 30 से ज्यादा देशों के आर्मी चीफ और सीनियर मिलिट्री लीडर्स शामिल होंगे. बुधवार को नई दिल्ली में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (IS&T) लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कॉन्क्लेव की जानकारी दी और लोगो लॉन्च किया.

इस कॉन्क्लेव में दुनिया के बड़े-बड़े आर्मी लीडर्स एक साथ बैठकर अनुभव और विचार साझा करेंगे. बता दें कि पाकिस्तान और चीन को इस कॉन्क्लेव में न्योता नहीं भेजा गया है जबकि बाकी पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को बुलाया गया है. विदेश मंत्रालय के अधिकारी विश्वेश नेगी ने साफ कहा कि भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है. भारतीय शांति सैनिक (Peacekeepers) सिर्फ UN मिशन का हिस्सा होंगे. यानी यूक्रेन या गाजा जैसे हालिया कॉन्फ्लिक्ट में भारतीय सैनिक तब तक नहीं भेजे जाएंगे जब तक UN की आधिकारिक मंजूरी नहीं होगी.

पाकिस्तान-चीन को लेकर भारत का कड़ा संदेश

सम्बंधित ख़बरें

पहलगाम अटैक के बाद बंद हुए टूरिस्ट प्लेस अब खुले, देख आएं ये लोकेशन  
Maulana masood azhar and Salman agha
क्या अपनी मैच फीस आतंकी मसूद अजहर की फैमिली को देंगे पाकिस्तानी कप्तान? एक ऐलान से उठ रहे सवाल 
पहलगाम हमले पर BRICS देशों ने जताया दुःख और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता (Photo: PTI)
'आपराधिक और अस्वीकार्य...', ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग 
Sahibzada farhan, Suryakumar yadav, Haris Rauf
PCB की शिकायत पर सूर्या ने झाड़ा पल्ला, ICC आज रऊफ-साह‍िबाजादा फरहान पर सुनाएगी फैसला 
Haris Rauf, Sahibzada Farhan
रऊफ-फरहान का ICC के सामने घ‍िरना तय, होगी सजा? सूर्या भी मुश्किल में 

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंक ढांचे को कूटनीतिक और सैन्य दोनों तरीकों से निशाना बनाया है. इनमें सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) खत्म करने से लेकर एयर स्पेस और समुद्री रास्ते बंद करना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करना जैसे कदम उठाए गए.

Advertisement

ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत ने अब UN कॉन्क्लेव आयोजित कर बड़ा संदेश दिया है. पाकिस्तान और चीन को इसमें शामिल न करना भारत की कड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने दिल्ली में सभी देशों के राजदूतों को सबूत दिखाए, लेकिन पाकिस्तान और चीन को इसमें शामिल नहीं किया. बाद में 70 देशों के राजदूतों को बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई, इसमें भी चीन को नहीं बुलाया गया.

UN शांति अभियानों में भारत की बड़ी भूमिका

इस वक्त दुनिया भर में लगभग 120-125 देश UN पीसकीपिंग मिशन में सैनिक, पुलिस और स्टाफ भेजते हैं. इसमें नेपाल सबसे बड़ा योगदान करता है, नेपाल के बाद बांग्लादेश और उसके बाद भारत तीसरे नंबर पर है. भारत ने अब तक 2 लाख से ज्यादा सैनिक 49 मिशनों में भेजे हैं. 

भारत के सैनिक 11 में से इन 9 एक्टिव मिशनों में हैं तैनात 

लेबनान (UNIFIL)- 900 सैनिक
कांगो (Monusco)-  1,100 सैनिक
सूडान और साउथ सूडान (UNMIS/UNMISS)- 600 और 2,400 सैनिक
गोलन हाइट्स (UNDOF) -200 सैनिक

इसके अलावा भारतीय अफसर वेस्टर्न सहारा, मिडल ईस्ट, साइप्रस और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में स्टाफ और ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात हैं. 1950 से अब तक UN मिशनों में 179 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement