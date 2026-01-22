scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आसमान से आफत बरसा सकते हैं ड्रोन, गणतंत्र दिवस परेड को लेकर हाई अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती ड्रोन गतिविधियों के बीच खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. गणतंत्र दिवस परेड और उससे पहले होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आतंकी नए और खतरनाक तरीकों से हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, जिनमें नकली पास, फर्जी पहचान पत्र, सर्विस यूनिफॉर्म के जरिए घुसपैठ, स्टाफ को गुमराह करना और आम इस्तेमाल की चीजों में आईईडी छिपाना शामिल है.

Advertisement
X
सुरक्षा एजेंसियां 26 जनवरी की परेड को लेकर हाई अलर्ट मोड पर हैं. (File Photo: ITG)
सुरक्षा एजेंसियां 26 जनवरी की परेड को लेकर हाई अलर्ट मोड पर हैं. (File Photo: ITG)

भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगातार देखी जा रही ड्रोन गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. एजेंसियों ने चेतावनी दी है और गणतंत्र दिवस परेड को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर हैं. अलर्ट के बाद 26 जनवरी की परेड के दौरान सुरक्षा का अभेद चक्र रहेगा. 

इसके अलावा 26 जनवरी से पहले 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल परेड को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, 26 जनवरी से पहले भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं. 

स्टाफ के लोगों को गुमराह कर सकते हैं आतंकी

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan National Assembly
तिजोरी का राज छिपाने के लिए PAK सांसदों ने निकाला 'कानूनी' रास्ता, नया बिल पारित
karachi fire
कराची की एक दुकान से मिलीं 30 लाशें, एक हफ्ते से जारी डेड बॉडीज के निकलने का सिलसिला
26 जनवरी पर दिल्ली पुलिस का सुरक्षा अलर्ट, अल कायदा के आतंकवादी का पोस्टर जारी
Sarabjeet Kaur, Pakistan
पाकिस्तान में फंसी सरबजीत कौर पर होगी FIR? लाहौर की कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
जैश और ISI की आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा, देखें दस्तक

हाल के दिनों में भारतीय सुरक्षा बलों ने कई पाकिस्तानी ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है. एजेंसियों का कहना है कि जैसे-जैसे सुरक्षा मजबूत हो रही है, वैसे-वैसे आतंकी हमले के नए और ज्यादा खतरनाक तरीके अपना सकते हैं. आतंकियों की ओर से नकली पास, फर्जी पहचान पत्र और सर्विस यूनिफॉर्म के जरिए सुरक्षित इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की आशंका जताई गई है. 

security alert

कार्यक्रम स्थलों से जुड़े स्टाफ या अंदर तक पहुंच रखने वाले लोगों को गुमराह किए जाने का खतरा भी बताया गया है. एजेंसियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अब आम इस्तेमाल की चीजों में आईईडी छिपाई जा सकती है, जैसे टिफिन बॉक्स, टॉर्च, कैमरा, खिलौने, परफ्यूम की बोतलें और लाउडस्पीकर. 

Advertisement

ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद पहुंचाए जाने की आशंका

ऑनलाइन जानकारी आसानी से उपलब्ध होने के कारण आईईडी बनाना और प्लांट करना पहले से आसान हो गया है, जिससे खतरा और बढ़ गया है. ड्रोन को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है. ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पहुंचाए जाने की आशंका जताई गई है. 

देश के कई हिस्सों, खासतौर पर पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अनधिकृत ड्रोन उड़ने की रिपोर्ट सामने आई है. ड्रोन के अलावा पैराग्लाइडर और हैंग-ग्लाइडर जैसे उड़ने वाले साधनों से भी खतरे की आशंका जताई गई है. इन सभी हवाई खतरों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement