हाथरस घटना पर प्रदर्शन की आशंका, इंडिया गेट के आसपास लगी धारा 144

हाथरस गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच शुक्रवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर गांधी जयंती के मौके पर कई संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है. लेकिन इससे पहले ही अब इंडिया गेट पर भीड़ जुटने पर रोक लगा दी गई है.



दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि इंडिया गेट पर धारा 144 लगाई गई है, ऐसे में यहां पर भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है. साथ ही जंतर मंतर और अन्य जगहों पर भी सौ से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे.



गौरतलब है कि दिल्ली के इंडिया गेट पर अक्सर किसी ना किसी प्रदर्शन के लिए लोग जुटते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण ऐसा ना करने की सलाह दी जा रही है. सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं और लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया जा रहा है.

