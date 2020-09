स्वामी बोले- चीन से बातचीत क्यों? PM तुरंत रूस से विदेश मंत्री जयशंकर को वापस बुलाएं

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की है. बीती रात ये गोलीबारी भारतीय चौकी की तरफ की गई. इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया. एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन से बातचीत पर सवाल उठाए हैं.

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा, 'विदेश मंत्री जयशंकर को मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष से क्यों मिलना है? खासतौर पर रक्षा मंत्रियों से मुलाकात के बाद? 5 मई 2020 के बाद से भारत के पास चीन से विदेश नीति पर कोई विवाद सुलझाने की जरूरत नहीं है. इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश मंत्री से अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहना चाहिए. यह हमारे संकल्प को कम करता है.'

Why does the Foreign Minister Jaishankar have to meet his Chinese counter part in Moscow? Especially after the Defence Ministers have met? India has no foreign policy issues to settle since may 5, 2020. Therefore PM must ask the EAM to cancel his trip. It dilutes our resolve.