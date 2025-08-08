scorecardresearch
 

अखिलेश, तेजस्वी और उद्धव... राहुल गांधी की डिनर पार्टी में एकजुट दिखा INDIA ब्लॉक, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर भी हुई चर्चा

लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर INDIA ब्लॉक के नेताओं को एकजुट करने की कोशिशें तेज हो गई हैं. कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने आवास पर गुरुवार शाम को INDIA ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया, जिसमें शरद पवार, अखिलेश यादव और महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता शामिल हुए.

राहुल गांधी ने अपने आवास पर INDIA ब्लॉक के नेताओं को दी खास प्रेजेंटेशन (फोटो: AICC)
राहुल गांधी ने अपने आवास पर INDIA ब्लॉक के नेताओं को दी खास प्रेजेंटेशन (फोटो: AICC)

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार रात अपने सरकारी आवास 5 सुनहरी बाग रोड पर पहली बार इंडिया ब्लॉक नेताओं के लिए डिनर आयोजित किया.

अभी तक ज़्यादातर डिनर और लंच कार्यक्रम 10 राजाजी मार्ग स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित किए जाते रहे हैं. यह आयोजन सिर्फ एक औपचारिक भोज नहीं था, बल्कि इसमें विपक्ष की आगामी रणनीति, चुनाव आयोग पर आरोप और उपराष्ट्रपति चुनाव की संभावनाओं पर भी गंभीर चर्चा हुई.

डिनर से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी के आरोपों को दोहराया.  उनकी बातों को सभी नेताओं ने ध्यान से सुना.

इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर जारी की हैं जिसमें राहुल गांधी खुद प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने INDIA ब्लॉक के नेता हैं. 

Image

(राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन देखते हुए इंडिया ब्लॉक के नेता, फोटो: INCIndia)

तेजस्वी ने की राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा

 इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है और उन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की.

Image

(बैठक के दौरान तेजस्वी यादव, फोटो: X)

सूत्रों के मुताबिक, सीपीआई नेता डी. राजा ने इस दौरान याद दिलाया कि कांग्रेस संसद सत्र के दौरान एक बड़ा विरोध मार्च निकालने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब तक इसकी योजना क्यों नहीं बनी, यह स्पष्ट नहीं है.

Image

(राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन में मौजूद इंडिया ब्लॉक के नेता, फोटो: INCIndia)

11 अगस्त को मार्च निकालेगा विपक्ष

 इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पुष्टि की कि 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक एक विपक्षी मार्च निकाला जाएगा, जो पूरे SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया) के खिलाफ होगा. सूत्रों ने यह भी बताया कि इस बैठक का मुख्य मकसद INDIA ब्लॉक को फिर से सक्रिय करना था. 

Image

(सोनिया गांधी के साथ में डिंपल यादव और सुप्रिया सुले, फोटो: INCIndia)

राहुल गांधी ने इस डिनर के लिए इंडिया ब्लॉक के हर नेता को व्यक्तिगत रूप से फोन किया. यहां तक कि कमल हासन को भी अंतिम समय तक कॉल किया गया.

Image

(राहुल गांधी के साथ में कमल हासन और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, फोटो: INCIndia)

उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर भी हुई चर्चा
रात के भोजन में छह गोल मेज़ लगाए गए थे, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीन कांग्रेस मुख्यमंत्री और खुद राहुल गांधी सहित प्रमुख विपक्षी नेता बैठे हुए नजर आए. डिनर के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई. सूत्रों ने बताया कि अगला संयुक्त उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कांग्रेस से हो सकता है.

