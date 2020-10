BECA, परमाणु सहयोग और UNSC की सीट, भारत-US साझा वार्ता की 10 बड़ी बातें

भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को 2+2 वार्ता हुई. दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने इस बैठक में कई बड़े मसलों पर बात की. भारत और अमेरिका में परमाणु सहयोग पर आगे बढ़ने, BECA पर समझौते समेत कई अहम मसलों पर बात आगे बढ़ी. इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने साझा प्रेस वार्ता की. इस प्रेस वार्ता में क्या खास रहा, बड़ी बातों पर नज़र डालें.



1. भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की ये तीसरी मुलाकात की थी. आज की बैठक में कुल पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.

• Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA)

• MoU for technical cooperation on earth sciences

• Arrangement extending the arrangement on nuclear cooperation

• Agreement on postal services

• Agreement on cooperation in Ayurveda and Cancer research



2. BECA के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस क्षेत्र में साझेदारी बढ़ेगी. भारत और अमेरिकी एक दूसरे की सेना को नेविगेशन, मैप और अन्य जानकारी दे पाएंगे.



3. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों देशों ने परमाणु सहयोग बढ़ाने को लेकर कदम बढ़ाए हैं, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा की स्थिति को लेकर विस्तार से बात की है.



4. राजनाथ सिंह के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी है, इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत को नया बल मिलेगा.



5. अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत और अमेरिका की दोस्ती ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के लिए काफी अहम है. चीन की ओर से दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बड़े देशों को साथ आना होगा.





6. साझा बयान के मुताबिक, भारत-जापान और अमेरिका साथ में कई सैन्य ऑपरेशंस करेंगे, मालाबार एक्ससाइज़ भी की जाएगी. इसके अलावा दोनों देश डिफेंस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में नए मुकाम पर आगे बढ़ रहे हैं.



7. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि हम आज वॉर मेमोरियल गए, जहां भारत के जवानों को नमन किया.

8. माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन द्वारा फैलाए गए वायरस का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लगातार कई हथकंडे अपनाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रही है.



9. अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन जताया है और कहा है कि बदलाव जरूरी है.



10. साझा वार्ता से इतर माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने पीएम मोदी ने 2+2 मीटिंग के बाद मुलाकात की.