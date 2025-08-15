हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, समुद्र मंथन, मेड इन इंडिया जेट इंजन... अश्विनी वैष्णव ने बताईं लाल किले की प्राचीर से PM मोदी की 9 बड़ी घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने के बाद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को देश के आक्रोश का प्रतीक बताया, और वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी का नारा भी बुलंद किया. पीएम ने अपने संबोधन में जीएसटी में सुधार के साथ ही कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए. रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की नौ बड़ी घोषणाएं बताई हैं. अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया है. ये नौ घोषणाएं कौन सी हैं?

1- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आज 15 अगस्त के ही दिन एक लाख करोड़ रुपये की योजना युवाओं के लिए हम लागू कर रहे हैं. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त से लागू हो गई है. इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को सरकार की ओर से 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. जो कंपनी रोजगार के ज्यादा अवसर जुटाएगी, उसे भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह योजना करीब-करीब साढ़े तीन करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी.

2- नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स

पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली में एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि पिछले आठ साल से हमने देश में जीएसटी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया. पूरे देश में टैक्स के बोझ को कम किया, व्यवस्थाओं को सरल किया और आठ साल बाद समय की मांग है कि हम इसे रिव्यू करें.

पीएम ने कहा कि हमने हाई पावर कमेटी बिठाकर इसका रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विमर्श किया. अब हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं. ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानविकी की जरूरत की चीजों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे. एमएसएमई, लघु उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी और उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नया बल मिलने वाला है.

3- सुदर्शन चक्र मिशन

पीएम मोदी ने 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थलों (सामरिक के साथ सिविलियन क्षेत्र और आस्था के केंद्र) को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म के जरिये पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा. इस कवच का लगातार विस्तार होता जाए. देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे. किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो.

उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल 2035 तक इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं. भगवान श्रीकृष्ण से प्रेरणा पाकर हमने सुदर्शन चक्र की राह को चुना है. अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा. ये एक पॉवरफुल वीपन सिस्टम होगा. ये दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज करेगा ही करेगा, कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिटबैक करेगा.

4- नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स

पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमने नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है. ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे. वर्तमान नियम-कानून, रीतियां-नीतियां 21वीं सदी और वैश्विक वातावरण में अनुकूल और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संबंध में नए सिरे से तैयार हो.

5- हाई पावर डेमोग्राफी मिशन

पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं. सोची-समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है. एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं. ये घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छिन रहे हैं, बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं. ये बर्दाश्त नहीं होगा. ये घुसपैठिए भोले-भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. यह देश सहन नहीं करेगा. जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है.

उन्होंने आगे कहा कि देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा करता है, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है. दुनिया का कोई भी देश, अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है. हम भारत को कैसे कर सकते हैं. हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है. हमें स्वतंत्र भारत दिया है. उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम, हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें. हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है. यह इस भीषण संकट से निपटने के लिए अपना कार्य करेगा.

6- समुद्र मंथन

पीएम मोदी ने कहा कि हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं. हम समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए मिशन मोड में काम करना चाहते हैं. भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है. ये ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है.

7- नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन

पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर बहुत सतर्क हो गया है. उसके सामर्थ्य को लोग समझने लगे हैं. कल तक जिस ओर ज्यादा ध्यान नहीं था, आज वह केंद्र में है. हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है. एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हों, आज क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत अहम भूमिक है. इसलिए, हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है. 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

8- परमाणु ऊर्जा क्षमता 2047 तक 10 गुना बढ़ाना

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर के भारत परमाणु ऊर्जा पर भी बहुत इनीशिएटिव ले रहा है. परमाणु ऊर्जा में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं. 2047 में जब देश की आजादी के सौ साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं.

9- मेड इन इंडिया जेट इंजन

पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों, टैलेंटेड यूथ को, इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को, सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है कि हमारे मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए हमारा जेट इंजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए.

