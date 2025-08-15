'दाम कम, लेकिन दम ज्यादा', PM मोदी का आत्मनिर्भर भारत के लिए नया मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में उद्यमियों और उद्योगों से उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर काम कर रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि अतीत में भी वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 'जीरो डिफेक्ट' की बात कह चुके हैं. उन्होंने कहा, 'दुनिया गुणवत्ता का सम्मान करती है. मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों की क्षमता प्रदर्शित करनी है, तो हमें गुणवत्ता के मोर्चे पर निरंतर नई ऊंचाइयों को छूना होगा.'

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही सरकार: PM

उन्होंने कहा, 'हम सभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हैं, उन सबका मंत्र होना चाहिए - दाम कम, लेकिन दम ज्यादा'. उन्होंने कहा कि सरकार को कच्चे माल की आसान उपलब्धता के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि उत्पादन लागत कम रहे. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme) सहित कई उपाय किए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करने के लिए 'नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन' की घोषणा की थी. अपने 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने नागरिकों और दुकानदारों से 'वोकल फॉर लोकल' पहल के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया.

मेड इन इंडिया चीजें खरीदने पर दें जोर: PM

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेशी का जन्म गर्व और शक्ति से होना चाहिए, न कि मजबूरी से. प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता को समर्थन देने तथा भारत के आर्थिक और औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए दुकानों के बाहर 'स्वदेशी' बोर्ड लगाने का आह्वान किया. लगातार 12वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों के साथ-साथ राजनीतिक दलों से भी घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को अपनाने को बढ़ावा देने का आग्रह किया.

