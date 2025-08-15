scorecardresearch
 

Feedback

अदम्य शौर्य को सलाम! 'ऑपरेशन सिंदूर' में शामिल तीन अग्निवीरों को भी वीरता का पुरस्कार

79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में असाधारण साहस और उत्कृष्टता दिखाने वाले सेना के जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया है. इन पुरस्कारों में वीर चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र शामिल हैं. तीन अग्निवीरों को भी गैलेंट्री मेडल दिया गया है.

Advertisement
X
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार का ऐलान (File Photo: ITG)
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार का ऐलान (File Photo: ITG)

भारत सरकार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 127 वीरता पुरस्कारों, 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों और 290 मेंशन-इन-डिस्पैच का ऐलान किया है. ये पुरस्कार 'ऑपरेशन सिंदूर' और अन्य सैन्य अभियानों में शामिल जवानों की बहादुरी और समर्पण को दर्शाते हैं. इन पुरस्कारों में तीन अग्निवीरों को भी गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है.

'ऑपरेशन सिंदूर' में अहम भूमिका के लिए तीन अग्निवीरों को गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है. 

इनमें कुलबीर सिंह और मुरली नायक को सेना मेडल (गैलेंट्री) से नवाजा गया है, जबकि एक अन्य अग्निवीर को मेंशन-इन-डिस्पैच दिया गया है. इन पुरस्कारों में चार वीर चक्र, आठ शौर्य चक्र और चार कीर्ति चक्र शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

red fort independence day
11 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात, 85 सरपंच स्पेशल गेस्ट... स्वतंत्रता दिवस पर आज पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन 
president murmu
'ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिसाल बनेगा', बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू 
Police alert
स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस अलर्ट, दिल्ली बॉर्डर से भीड़भाड़ वाले इलाकों तक कड़ी निगरानी 
A country painted in the colors of freedom, the tricolor shines bright with light.
स्वतंत्रता दिवस पर देश आजादी के रंग में रंगा, तिरंगा रौशनी से जगमग 
राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि 

चार जवानों को वीर चक्र...

'ऑपरेशन सिंदूर' में असाधारण बहादुरी के लिए चार सैन्य अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है. इनमें कर्नल कोशंक लांबा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, नायब सूबेदार सतीश कुमार और राइफलमैन सुनील कुमार शामिल हैं. इन जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों का सम्मान, 36 वायु सैनिकों को मिलेगा वीरता पुरस्कार

Advertisement

शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र...

आठ जवानों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश शुक्ला, मेजर भार्गव कलिता, मेजर आशीष कुमार, मेजर आदित्य प्रताप, सूबेदार शमशेर सिंह और लांस नायक राहुल सिंह शामिल हैं. इसके अलावा, चार जवानों को कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें कैप्टन एल. सैलो, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, लांस नायक एम. सुंदरम और सिपाही जे.पी. प्रभाकर शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement