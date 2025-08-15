अदम्य शौर्य को सलाम! 'ऑपरेशन सिंदूर' में शामिल तीन अग्निवीरों को भी वीरता का पुरस्कार

भारत सरकार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 127 वीरता पुरस्कारों, 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों और 290 मेंशन-इन-डिस्पैच का ऐलान किया है. ये पुरस्कार 'ऑपरेशन सिंदूर' और अन्य सैन्य अभियानों में शामिल जवानों की बहादुरी और समर्पण को दर्शाते हैं. इन पुरस्कारों में तीन अग्निवीरों को भी गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है.

'ऑपरेशन सिंदूर' में अहम भूमिका के लिए तीन अग्निवीरों को गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है.

इनमें कुलबीर सिंह और मुरली नायक को सेना मेडल (गैलेंट्री) से नवाजा गया है, जबकि एक अन्य अग्निवीर को मेंशन-इन-डिस्पैच दिया गया है. इन पुरस्कारों में चार वीर चक्र, आठ शौर्य चक्र और चार कीर्ति चक्र शामिल हैं.

चार जवानों को वीर चक्र...

'ऑपरेशन सिंदूर' में असाधारण बहादुरी के लिए चार सैन्य अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है. इनमें कर्नल कोशंक लांबा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, नायब सूबेदार सतीश कुमार और राइफलमैन सुनील कुमार शामिल हैं. इन जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र...

आठ जवानों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश शुक्ला, मेजर भार्गव कलिता, मेजर आशीष कुमार, मेजर आदित्य प्रताप, सूबेदार शमशेर सिंह और लांस नायक राहुल सिंह शामिल हैं. इसके अलावा, चार जवानों को कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें कैप्टन एल. सैलो, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, लांस नायक एम. सुंदरम और सिपाही जे.पी. प्रभाकर शामिल हैं.

