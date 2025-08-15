Independence Day 2025: दिल्ली-मुंबई से कश्मीर तक... तिरंगे रंग में नहाया देश, तस्वीरों में देखें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह

79वां स्वतंत्रता दिवस... आज का दिन हर भारतवासी के लिए गौरव और सम्मान का दिन है. देशभक्ति किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती... ये तो हर हिंदुस्तानी की रग-रग में बसती है, लेकिन आज का दिन खास है, अपने जज़्बे को सलाम करने का, उन वीर शहीदों को याद करने का, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया.
आज हर देशवासी की निगाह लाल किले की ओर टिकी है, जहां कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आन, बान और शान तिरंगा फहराएंगे. न सिर्फ लाल किला बल्कि देशभर में अलग-अलग जगह आज तिरंगे में लिपटी नजर आ रही हैं.
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन भारतीय तिरंगे से जगमगाता हुआ नजर आया.
नई दिल्ली में इंडिया गेट भी भारतीय तिरंगे से जगमगाता हुआ दिखा.
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग तिरंगे रंग के कपड़े पहने भी नजर आए.
हैदराबाद के पुराने शहर में चारमीनार भारतीय तिरंगे से जगमगाता दिखाई दिया.
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक पर घंटाघर और दुकानें भारतीय तिरंगे से जगमगा रही हैं.
सीआरपीएफ के जवानों ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में डल झील में 'तिरंगा बोट रैली' में भाग लिया.
लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन तिरंगे के रंग में जगमगा उठी.
पंजाब के अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी-वाघा सीमा पर स्थित स्वर्ण जयंती द्वार रोशनी से जगमगा रहा था.
हैदराबाद में तेलंगाना सचिवालय भवन भी भारतीय तिरंगे से जगमगा रहा था.
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की इमारत को भारतीय तिरंगे से रोशन किया गया.
कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल को भारतीय तिरंगे से रोशन किया गया.