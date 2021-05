बिरयानी प्रेमी की व्यथा, तेलंगाना के मंत्री KTR से की मांग- 'एक्स्ट्रा मसाला और लेग पीस नहीं मिला'

देश में जहां एक तरफ कोरोना संकट से जूझ रहे लोग बेड, दवा इत्यादि के लिए ट्वीट कर रहे हैं. बिस्तर के लिए अनुरोध हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईटी और उद्योग मंत्री के. टी. रामा राव लगातार एक्टिव तरीके से लोगों के लिए मदद मुहैया करा रहे हैं. ऐसे में हैदराबाद में एक बिरयानी प्रेमी ने उनको टैग करते हुए एक विचित्र अनुरोध किया.

दरअसल, शुक्रवार को थोटाकुरी रघुपति नाम के एक ट्विटर यूजर ने हैदराबादी बिरयानी को लेकर काफी व्यथित मन से जोमैटो और केटी रामा राव को अपनी परेशानी के बारे में ट्वीट किया.



यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने एक्स्ट्रा मसाला और लेग पीस के साथ चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिला, क्या यह लोगों की सेवा करने का तरीका है. इस ट्वीट के साथ ट्विटर यूजर ने जोमैटो और के.टी. रामा राव को टैग किया. इस पर KTR ने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूछा कि मैं इस ट्वीट में क्यों टैग हूं, इसमें आप मुझे क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं?





इसी बीच ट्विटर पर इस बातचीत में शामिल होते हुए, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक मजाकिया टिप्पणी के साथ कहा, "KTR के कार्यालय को तुरंत जवाब देना चाहिए, यह कहना चाहिए कि मंत्री जी और उनकी टीम इस महामारी के दौरान लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं का जवाब दे रही है."





@KTRoffice must immediately respond 😀,must say that @MinisterKTR & his team have been responding to the medical needs of people during this pandemic mashallah