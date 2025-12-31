चाइनीज मांझे का कहर! सड़क पर चलते- चलते घायल हुआ शख्स, गर्दन से बहने लगा खून

तेलंगाना के हैदराबाद में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा एक बार फिर सामने आया है. बुधवार को शिवा गंगा थिएटर रोड इलाके में एक युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक धारदार और कांच से लेपित मांझा उसकी गर्दन से टकराया. इस हादसे में युवक की गर्दन में गंभीर चोट आई और तेजी से खून बहने लगा. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घायल युवक की पहचान अशोक के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि अशोक को संभलने का मौका तक नहीं मिला. तेज धार वाले मांझे ने उसकी गर्दन को बुरी तरह काट दिया, जिससे वह सड़क पर ही घायल अवस्था में गिर पड़ा.

संयोगवश, घटना के समय मलाकपेट थाना क्षेत्र के ट्रैफिक कांस्टेबल एम. क्रांति मौके पर मौजूद थे. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बिना देरी किए घायल युवक की मदद की. कांस्टेबल ने प्राथमिक सहायता देने के बाद अशोक को तुरंत दिलसुखनगर स्थित कमला अस्पताल पहुंचाया. समय पर मिली मदद के कारण युवक की हालत को स्थिर बताया जा रहा है.

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक,अशोक की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. गर्दन की चोट को देखते हुए उसे विशेष निगरानी में रखा गया है. चिकित्सकों का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सकी.

यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे का उपयोग किस तरह आम लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है. इससे पहले भी शहर में कई लोग, विशेषकर दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर, इस खतरनाक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं.

पुलिस प्रशासन ने कई बार चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सख्त चेतावनी जारी की है और इसे पूरी तरह प्रतिबंधित बताया है. इसके बावजूद त्योहारों और पतंगबाजी के मौसम में चोरी-छिपे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.

