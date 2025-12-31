scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चाइनीज मांझे का कहर! सड़क पर चलते- चलते घायल हुआ शख्स, गर्दन से बहने लगा खून

शिवा गंगा थिएटर रोड पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक बार फिर जानलेवा खतरा साबित किया. सड़क से गुजर रहे एक युवक की गर्दन में धारदार मांझा लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

Advertisement
X
चाइनीज मांझे का कहर! चलते- चलते लहुलुहान हुआ शख्स (Photo: Representational image)
चाइनीज मांझे का कहर! चलते- चलते लहुलुहान हुआ शख्स (Photo: Representational image)

तेलंगाना के हैदराबाद में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा एक बार फिर सामने आया है. बुधवार को शिवा गंगा थिएटर रोड इलाके में एक युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक धारदार और कांच से लेपित मांझा उसकी गर्दन से टकराया. इस हादसे में युवक की गर्दन में गंभीर चोट आई और तेजी से खून बहने लगा. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

घायल युवक की पहचान अशोक के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि अशोक को संभलने का मौका तक नहीं मिला. तेज धार वाले मांझे ने उसकी गर्दन को बुरी तरह काट दिया, जिससे वह सड़क पर ही घायल अवस्था में गिर पड़ा.

संयोगवश, घटना के समय मलाकपेट थाना क्षेत्र के ट्रैफिक कांस्टेबल एम. क्रांति मौके पर मौजूद थे. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बिना देरी किए घायल युवक की मदद की. कांस्टेबल ने प्राथमिक सहायता देने के बाद अशोक को तुरंत दिलसुखनगर स्थित कमला अस्पताल पहुंचाया. समय पर मिली मदद के कारण युवक की हालत को स्थिर बताया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Man killed of chinese string
बेटी को स्कूल छोड़कर आ रहे पिता की गर्दन में फंसा चाइनीज मांझा, दर्दनाक मौत
चाइनीज मांझे से युवक हुआ घायल.
कोटा की सड़कों पर मौत का चाइनीज मांझा! दो लोगों की कटी गर्दन, 80 पक्षी हुए घायल
TMC condemns Telangana CM's 'garbage city' remark on Kolkata
तेलंगाना सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट का पुनर्गठन किया, चार नए कमिश्नरेट बने
Brahmos Aerospace CEO CAT DRDO
ब्रह्मोस एयरोस्पेस CEO के पद पर चली CAT की 'मिसाइल'... DRDO-रक्षा मंत्रालय को बड़ा झटका
manjha
चीनी मांझे के चलते मरते- मरते बचा मासूम, 21 टांके आए तब बची जान

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक,अशोक की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. गर्दन की चोट को देखते हुए उसे विशेष निगरानी में रखा गया है. चिकित्सकों का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सकी.

Advertisement

यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे का उपयोग किस तरह आम लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है. इससे पहले भी शहर में कई लोग, विशेषकर दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर, इस खतरनाक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं.

पुलिस प्रशासन ने कई बार चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सख्त चेतावनी जारी की है और इसे पूरी तरह प्रतिबंधित बताया है. इसके बावजूद त्योहारों और पतंगबाजी के मौसम में चोरी-छिपे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement