हैदराबाद में तेज रफ्तार का कहर! आधी रात कार ने बाइक सवार को कुचला, 100 मीटर तक घसीटा, फिर...

हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में सैदाबाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई है. यह हादसा चंपापेट ग्रीन पार्क कॉलोनी के कॉमन एरिया के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

पुलिस के अनुसार, यह घटना रात करीब 12:30 बजे की है. हादसे में 28 वर्षीय सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. वह संक्रांति पर्व के मौके पर दोस्तों से मिलकर अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

50 से 100 मीटर तक घसीटा गया युवक

स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद कार ने सुनील कुमार को उसकी बाइक समेत करीब 50 से 100 मीटर तक घसीटा. इस दौरान सुनील को गंभीर चोटें आईं. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को उठाकर पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि सुनील कुमार की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है.

पुलिस जांच में जुटी, CCTV फुटेज खंगाली जा रही

हादसे की सूचना मिलते ही सैदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार कार और उसके चालक की पहचान की जा सके.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार दोपहिया वाहन को टक्कर मारने के बाद उसे काफी दूरी तक घसीटते हुए ले जा रही है. फुटेज को सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया गया है.

आरोपी की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, जबकि घायल युवक के परिजन अस्पताल में उसके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.

