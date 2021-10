Weather News Live Updates: अक्टूबर में बिगड़ा मौसम, केरल से उत्तराखंड तक भारी बारिश, कई जगह तबाही

भारी बारिश से Delhi-NCR के कई इलाकों में पानी लग गया है. रात भर हुई बारिश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतमबुद्धनगर के सेक्टर 39 स्थित कार्यालय परिसर में जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है.

Overnight rainfall causes waterlogging at the official premises of Chief Medical Officer Gautam Budh Nagar at Sector 39 pic.twitter.com/Xh55KKqVhU