Weather Forecast: हैदराबाद में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब, कहीं बाइक तो कहीं पानी में बही कार

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पिछले 24 घंटे से बारिश ( Heavy Rain) का सिलसिला जारी है. भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्‍न (Waterlogging) हैं. सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखाई दे रहा है. मूसलाधार बारिश से हालात इतने भयावह हो गए कि कई जगह पानी में फंसे लोंगों को निकालने के लिए सड़कों पर नाव को उतारना पड़ा. पानी के बीच फंसे लोगों को राज्‍य आपदा प्रबंधन (SDRF) की टीम ने रेस्क्यू किया.

हैदराबाद में बारिश (Hyderabad Rain) की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. सड़कों पर कहीं कारें बहने लगीं तो कहीं बाइक भी बहती दिखाई दीं. मौसम विभाग (IMD) ने आज (बुधवार) भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. हैदराबाद-विजयवाड़ा हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है. झील में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं.

Telangana: Various parts of Hyderabad face waterlogging and flooding due to heavy rainfall. Visuals from Purana pul. pic.twitter.com/o0t8dCeO4L — ANI (@ANI) October 14, 2020

#WATCH Telangana: Heavy rainfall in Hyderabad triggers waterlogging and flooding in different parts of the city. pic.twitter.com/Mf81A6UAum — ANI (@ANI) October 14, 2020

दम्मईगुडा (Dammaiguda) इलाके में एक कार पानी में बह गई है. वहीं, हैदराबाद में भारी बारिश के बीच हुए हादसों में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. बीच प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है.

#WATCH: A vehicle washes away in Dammaiguda area of Hyderabad following heavy rain in the city. #Telangana (13.11) pic.twitter.com/B6Jvyu665Z — ANI (@ANI) October 13, 2020

SDRF की टीम प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं. हैदराबाद में हो रही लगातार बारिश से बने हालात पर राज्य के मुख्‍यमंत्री के. चंद्रशेखर राव भी नजर बनाए हुए हैं.

Chief Minister ordered all district administration to be on alert due to heavy rainfall in the state. In Hyderabad, many areas have 20 cm of rain in the last 24 hrs. Many untoward incidents have been reported: Somesh Kumar, Chief Secretary, Telangana — ANI (@ANI) October 13, 2020

बारिश के कारण टलीं परीक्षाएं

बारिश की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहर लाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने आज और कल होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि अब अगली डेट पर परीक्षा होगी. इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मंगलवार को भारी बारिश हुई. राज्य के विशाखापट्टनम जिले में भारी वर्षा के कारण 40 गांव के करीब 350 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

All exams under jurisdiction of Osmania University scheduled on 14 & 15 Oct are postponed due to torrential rains. Exams from 16 Oct will be conducted as per timetable. Schedule of postponed exams will be informed shortly: Controller of Examinations, Osmania University, Hyderabad — ANI (@ANI) October 14, 2020

केरल में बारिश से जनजीवन प्रभावित

केरल के अधिकांश इलाकों में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई. इसके बाद कोझिकोड सहित कई जिलों में बुधवार को बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार के लिए तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पठनमथिट्टा के अलावा कई अन्य जिलों में भी यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में गुरुवार के लिए भी यलो अलर्ट जारी किया गया है.