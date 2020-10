बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल गया है. मौसम विभाग के मुताबिक गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार की सुबह हुई बारिश ने ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

कई इलाकों में जलजमाव हो गया है, घरों में पानी घुस गया है. हैदराबाद में मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद कई जगह जलभराव हो गया है.

आईएमडी के चक्रवात चेतावनी विभाग ने कहा कि इसके प्रभाव के कारण विदर्भ, कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा के इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है. विभाग ने कहा कि उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा और विदर्भ के दूर-दराज क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है.

ओडिशा में आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. भुवनेश्वर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है. वहीं, दक्षिणी ओडिशा में भारी बारिश का खतरा बरकरार है.

#WATCH Odisha: Heavy rains lash parts of Bhubaneswar city. IMD has predicted heavy falls at isolated places over south Odisha. pic.twitter.com/2XiEUBJ5P7

आईएमडी ने कहा, 'बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है. अगले 12 घंटे में इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इस दौरान, 55-65 किलोमीटर प्रतिघंटा की अधिकतम रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है जो बढ़कर 75 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच सकती हैं.'

Deep Depression over north coastal Andhra Pradesh weakened into a Depression over Telangana.

It is very likely to move west-northwestwards and weaken into a Well marked low Pressure area during next 12 hours. pic.twitter.com/5T46vGOyqf