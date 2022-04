Heat Wave Update: इन 7 राज्यों के लोग हो जाएं सावधान! मौसम विभाग की चेतावनी- 5 दिन तक चलेगी हीट वेव

Weather Today: उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान (North India temperature) लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उसके आसपास के कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिनों तक कम-से-कम सात राज्यों में हीट वेव का कहर जारी रहने वाला है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं.

मौसम विभाग ने ट्वीट किया, ''जम्मू डिविजन, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले पांच दिनों तक हीट वेव के जारी रहने की संभावना है.'' इसके अलावा, कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई गई है.

मौसम विभाग ने बताया है कि मेघालय में मंगलवार को तेज बारिश होने वाली है. इसके अलावा, बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ मेघालय में बारिश होगी. पांच अप्रैल से आठ अप्रैल तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तेज बारिश होने की उम्मीद है.

Heat Wave Spell likely to continue over Jammu division, Himachal Pradesh, south Haryana-Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh during next 5 days. pic.twitter.com/0X0m6iUGTX