हाथरस कांड: प्रियंका का वार- दलित युवती ने गंवाई अपनी जान, उसे बदनामी नहीं न्याय चाहिए

हाथरस गैंगरेप कांड का मामला अब पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है. दलित युवती के साथ हुए पहले गैंगरेप की घटना और उसके बाद मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस बीच विदेशी फंडिंग, दंगे भड़काने का खुलासा यूपी सरकार ने किया है. अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से यूपी सरकार पर ही निशाना साधा गया है.



प्रियंका ने इस मामले में ट्वीट कर लिखा कि एक ऐसा माहौल तैयार करना जो युवती के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और जिस जुर्म का वो शिकार हुई उसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है.



प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे लिखा कि हाथरस में एक भयंकर अपराध हुआ और 20 साल की दलित लड़की की मौत हो गई. उसके शव को बिना परिवार की अनुमति के गलत तरीके से जला दिया गया. युवती को न्याय चाहिए इस तरह की बदनामी नहीं.



..Her body has been burned without the participation or consent of her family.



SHE DESERVES JUSTICE NOT SLANDER.



2/2#बेशर्मBJP