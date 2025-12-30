नए साल पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें Happy New Year 2026

> सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

> दिन को रात से पहले, चांद को सितारों से पहले,

दिल को धड़कन से पहले, आपको सबसे पहले,

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

> नए वर्ष का नया प्रभात लाए,

नई उमंग जीवन में छा जाए

आपके जीवन में आनंद ही आनंद आए

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

'नववर्ष आए बनकर उजाला, खुले किस्मत का ताला', इन मैसेज से दें नए साल की शुभकामनाएं



> नया रंग हो नई उमंगे, आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नव वर्ष की शुभकामनाएं!

> आने वाला साल आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करे

नया साल नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियां लेकर आए

Happy New Year 2026 की शुभकामनाएं!



> बीते साल की सारी कड़वी यादों को भूलकर,

नए साल में नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें,

आपका हर दिन मंगलमय हो,

नए साल 2026 की शुभकामनाएं!

> नया सवेरा आया, नई किरण के साथ

नया दिन आया, प्यारी मुस्कान के साथ,

नया साल मुबारक हो ढेरों शुभकामनाओं के साथ

Happy New Year 2026!

> दोस्त को दोस्ती से पहले, प्यार को मोहब्बत से पहले

खुशी को गम से पहले, आपको सबसे पहले

नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!



> अलविदा 2025, तूने बहुत कुछ सिखाया है,

स्वागत 2026, नया सवेरा फिर से आया है!

Happy New Year



