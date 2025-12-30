नए साल पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें Happy New Year 2026

> सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,
सामना न हो कभी तन्हाइयों से,
हैप्पी न्यू ईयर 2026!
> दिन को रात से पहले, चांद को सितारों से पहले,
दिल को धड़कन से पहले, आपको सबसे पहले,
नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
> नए वर्ष का नया प्रभात लाए,
नई उमंग जीवन में छा जाए
आपके जीवन में आनंद ही आनंद आए
नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
'नववर्ष आए बनकर उजाला, खुले किस्मत का ताला', इन मैसेज से दें नए साल की शुभकामनाएं
> नया रंग हो नई उमंगे, आंखो में उल्लास नया
नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया
नव वर्ष की शुभकामनाएं!
> आने वाला साल आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करे
नया साल नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियां लेकर आए
Happy New Year 2026 की शुभकामनाएं!
> बीते साल की सारी कड़वी यादों को भूलकर,
नए साल में नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें,
आपका हर दिन मंगलमय हो,
नए साल 2026 की शुभकामनाएं!
> नया सवेरा आया, नई किरण के साथ
नया दिन आया, प्यारी मुस्कान के साथ,
नया साल मुबारक हो ढेरों शुभकामनाओं के साथ
Happy New Year 2026!
> दोस्त को दोस्ती से पहले, प्यार को मोहब्बत से पहले
खुशी को गम से पहले, आपको सबसे पहले
नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
> अलविदा 2025, तूने बहुत कुछ सिखाया है,
स्वागत 2026, नया सवेरा फिर से आया है!
Happy New Year