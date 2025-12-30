scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें Happy New Year 2026

Happy New Year 2026 Wishes, Images, Status, Messages: नया साल हर किसी के जीवन में नई उम्मीद लेकर आता है. कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत जितनी मजेदार होती है, साल भी इतना ही शानदार होता है. लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों के साथ नए साल का जश्न मनाते हैं. ऐसे में आप भी इस खास मौके पर सोशल मीडिया के जरिए स्पेशल मैसेज भेजकर अपनों को नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Advertisement
X
Happy New Year 2026 Wishes in Hindi (Getty Image)
Happy New Year 2026 Wishes in Hindi (Getty Image)

> सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,
सामना न हो कभी तन्हाइयों से,
हैप्पी न्यू ईयर 2026!

 

> दिन को रात से पहले, चांद को सितारों से पहले,
दिल को धड़कन से पहले, आपको सबसे पहले,
नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली-मुंबई से गोवा तक जश्न में झूमे लोग (Photo: PTI)
दिल्ली-मुंबई से गोवा तक जश्न में डूबा देश... कहीं आतिशबाजी तो कहीं म्यूजिक और डांस में झूमते लोग
Swiggy-Zomato Strike: New Year से पहले डिलीवरी ठप
India Overtook China
टूट गया चीन का घमंड... भारत ने कर दिया खेल, इस सेक्टर में बना 'बादशाह'
India rice production,
भारत बना दुनिया का 'राइस किंग', चावल उत्पादन में चीन को पछाड़ा
USA Think Tank Report
'भारत और पाकिस्तान में सशस्त्र संघर्ष...', अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में क्या आशंका

 

> नए वर्ष का नया प्रभात लाए,
नई उमंग जीवन में छा जाए
आपके जीवन में आनंद ही आनंद आए
नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

 

'नववर्ष आए बनकर उजाला, खुले किस्मत का ताला', इन मैसेज से दें नए साल की शुभकामनाएं
 

 > नया रंग हो नई उमंगे, आंखो में उल्लास नया
नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया
नव वर्ष की शुभकामनाएं!

 

> आने वाला साल आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करे
नया साल नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियां लेकर आए
Happy New Year 2026 की शुभकामनाएं!


> बीते साल की सारी कड़वी यादों को भूलकर,
नए साल में नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें,
आपका हर दिन मंगलमय हो,
नए साल 2026 की शुभकामनाएं!

Advertisement

 

> नया सवेरा आया, नई किरण के साथ
नया दिन आया, प्यारी मुस्कान के साथ,
नया साल मुबारक हो ढेरों शुभकामनाओं के साथ
Happy New Year 2026!

 

> दोस्त को दोस्ती से पहले, प्यार को मोहब्बत से पहले
 खुशी को गम से पहले, आपको सबसे पहले
नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!


> अलविदा 2025, तूने बहुत कुछ सिखाया है,
स्वागत 2026, नया सवेरा फिर से आया है!
Happy New Year
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement