Happy New Year 2026: 'नववर्ष आए बनकर उजाला, खुले किस्मत का ताला', इन मैसेज से दें नए साल की शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 Messages, Quotes, SMS, Wishes in Hindi: नए साल के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के जरिए खूबसूरत मैसेज और शायरी भेजकर नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Happy New Year 2026 Wishes in Hindi (Photo- Unsplash)
> चारों तरफ हों खुशियां ही खुशियां,
मीठी पूरनपोली और गुझिया ही गुझिया,
द्वारे सजती सुंदर रंगोली की सौगात
आसमान में हर तरफ पतंगों की बारात!
Happy New Year 2026


> नया साल आया बनकर उजाला,
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला,
हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला,
ये दुआ करता है आपका ये चाहने वाला!
नया साल मुबारक!

 

> जीवन की हर राह पर आपको मिले सफलता
आपकी नजरों में दिखे खुशियों की झलक,
जीवन के हर कदम पर मिले खुशियों की बहार
मुबारक हो आपको यह नया साल 2026!

 

> दोस्त को दोस्ती से पहले
प्यार को मोहब्बत से पहले,
खुशी को गम से पहले
और आपको सबसे पहले,
हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त!

 

> नववर्ष की पावन बेला में खुशियों की हो बोछार
हर सुबह लाए आपके जीवन में, खुशियों का अनमोल उपहार
नववर्ष की शुभकामनाएं!

 

> खुशियों की फुहार लेकर आया नया साल
जीवन में आपके हों सभी खुशहाली के रंग हजार
नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

> नववर्ष आए बनकर उजाला, खुले किस्मत का ताला
हमेशा मेहरबान रहे ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला
Happy New Year 2026!

 

> आपको आशीर्वाद मिले गणेश से,
विद्या मिले सरस्वती जी से,
दौलत मिले लक्ष्मी जी से,
खुशियां मिलें रब से,
प्यार मिले सबसे,
यही दुआ है दिल से.
Happy New Year 2026 

 

> गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,
मुबारक हो आपको नया साल, हमने ये सारा पैगाम भेजा है!

 

---- समाप्त ----
