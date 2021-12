Happy New Year 2022: नए साल पर दोस्तों को भेजें ये Messages, Wishes, Quotes

New Year 2022 Wishes: नया साल आने वाला है और हर बार की तरह नए साल को मनाने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं. हालांकि, ओमिक्रॉन के खौफ में नए साल (Happy New Year 2022) की शुरुआत वैसी नहीं होगी, जैसी सब ने उम्मीद की थी. लोग अपने-अपने घरों में रहेंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स (New Year Corona Guidelines) का पालन करेंगे. ऐसे में अगर आप अपने करीबी और खास लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उन्हें एक प्यारा सा संदेश नए साल की शुभकामना (New Year Wishes, Messages, Quotes, SMS) के तौर पर भेज सकते हैं. ये संदेश आप उन्हें सोशल मीडिया के जरिये भेज सकते हैं.

Happy New Year 2022 Messages, Quotes, SMS, Wishes in Hindi

New Year Messages 2022

मिजाज मस्ती का, खुशहाल नया लाया है,

सुहाने ख्वाब का कमाल नया लाया है,

दिलों की ख्वाहिशों को और हवा दे देना

तुम्हारे वास्ते यह साल नया आया है

Happy New Year 2022 Wishes

चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां

मीठी पूरनपोली और गुझिया ही गुझिया,

द्वारे सजती सुंदर रंगोली की सौगात.

आसमान में हर तरफ पतंगों की बरात

New Year SMS

पिछले साल को भूल जाएं

आने वाले साल को गले लगाएं

करते हैं हम प्रार्थना ईश्वर से

इस साल आपके सारे सपने पूरे हो जाए

Happy New Year Messages

हर साल आता है,

हर साल जाता है,

इस नये साल में आपको वो सब मिले,

जो आपका दिल चाहता है

चमको तुम जैसे तारो का नगीना,

पतझड़ न आये आपकी जिन्दगी में,

यही है बस दोस्त अपने दिल तमन्ना.

मुबारक हो आपको नए वर्ष का महीना

