New Year 2022 Wishes: इन Messages, Quotes, Whatsapp Status शेयर कर विश करें Happy new year

Happy New Year 2022 Wishes: नए साल पर लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कोट्स और मैसेजेस भेजकर नए साल की शुभकामनाएं देते हैं. ऐसे में हम आपके लिए कुछ messages, quotes, sms, images, whatsapp status लेकर आए है जिन्हें आप अपनों को भेज सकते है.

भूल जाओ बीते हुए कल को,

दिल में बसा लो आने वाले पल को,

खुशियां लेकर आयेगा आने वाला कल.

नये साल की ढ़ेरों शुभकामनाएं.

Happy New Year 2022



खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला

यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला

नया साल मुबारक.

Happy New Year 2022

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है,

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने ये दिल से पैगाम भेजा है.

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सूरज की तरह चमकती रहे आपकी जिंदगी

सितारों की तरह झिलमिलाये आपका आंगन

इन ही दुआओं के साथ आपको

नये साल की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं.

Happy New Year 2022

नया साल आया बनके उजाले,

खुल जाए आप की किस्मत के ताले,

हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले,

चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डाले.

हैप्पी न्यू ईयर 2022

दिल से निकली दुआ है हमारी,

जिंदगी में मिलें आपको खुशियां सारी,

गम ना दे खुदा आपको कभी,

चाहे तो एक खुशी कम कर दे हमारी.

Happy New Year to you

ये भी पढ़ें -