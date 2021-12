Happy New Year 2022 Live Updates: Omicron के खतरे के बीच दुनियाभर में नया साल दस्तक देने को तैयार, जानिए, कहां कैसी लगी हैं पाबंदियां

Happy New Year 2022 Live Updates: दुनियाभर में आज साल 2021 का आखिरी दिन है. चंद घंटों के बाद नया साल 2022 (New Year 2022) दस्तक देने जा रहा है. तकरीबन पिछले दो सालों से दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना महामारी (New Year 2022 amid Coronavirus Omicron) से जूझ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के तेजी से फैलने से महामारी से होने वाले संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया है. इसकी वजह से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में नए साल (Happy New Year 2022) को लेकर सरकारें काफी सतर्क हैं. भारत में दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. वहीं, दुनिया में सबसे पहले ओशिनिया में नया साल दस्तक देता है. टोंगा, समोआ और किरिबाती के छोटे प्रशांत द्वीप भी नए साल का स्वागत करने वाले देशों में सबसे आगे हैं. इसके बाद, न्यूजीलैंड का नंबर आता है. फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया में नए साल की शुरुआत होती है. भारत समेत सभी अन्य देश ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नए साल का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

