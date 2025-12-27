scorecardresearch
 
गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!

Guru Gobind Singh Jayanti wishes in Hindi: गुरु गोबिंद सिंह जयंती सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है. जिसे हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. बता दें गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं. गुरु गोबिंद सिंह जयंती के खास मौके पर मैसेज और कोट्स के जरिए प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं.  

Guru Gobind Singh Jayanti (Photo- PTI)
> सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से बाज तड़ाऊं,
तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं,
गुरु गोबिंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

> वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह!
गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं!

> गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे,
जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आए,
प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई!

> खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन,
उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा सत्य का साथ देने की प्रेरणा देती हैं.
प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!

> गुरु की कृपा से घर-घर खुशहाली आए,
सभी के बिगड़े काम बन जाएं।
प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!

> आशीर्वाद मिले आपको गुरु का, जिंदगी बने आपकी निराली,
आप पर गोबिंद सिंह की कृपा हो, हर घर में छाए खुशहाली
गुरु गोबिंद सिंह जयंती 2025 की बधाई!

> सिर पर मेरे गुरुवर का हाथ है,
हरपल हरदम वो मेरे साथ हैं,
है विश्वास वही राह दिखाएंगे,
मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे।
गुरु गोबिंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं!

