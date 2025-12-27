गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!

> सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से बाज तड़ाऊं,

तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं,

गुरु गोबिंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

> वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह!

गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं!

> गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे,

जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आए,

प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई!

> खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन,

उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा सत्य का साथ देने की प्रेरणा देती हैं.

प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!

> गुरु की कृपा से घर-घर खुशहाली आए,

सभी के बिगड़े काम बन जाएं।

प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!

> आशीर्वाद मिले आपको गुरु का, जिंदगी बने आपकी निराली,

आप पर गोबिंद सिंह की कृपा हो, हर घर में छाए खुशहाली

गुरु गोबिंद सिंह जयंती 2025 की बधाई!

> सिर पर मेरे गुरुवर का हाथ है,

हरपल हरदम वो मेरे साथ हैं,

है विश्वास वही राह दिखाएंगे,

मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे।

गुरु गोबिंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं!

