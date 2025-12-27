गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!

> सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से बाज तड़ाऊं,
तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं,
गुरु गोबिंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
> वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह!
गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं!
> गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे,
जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आए,
प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई!
> खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन,
उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा सत्य का साथ देने की प्रेरणा देती हैं.
प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!
> गुरु की कृपा से घर-घर खुशहाली आए,
सभी के बिगड़े काम बन जाएं।
प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं!
> आशीर्वाद मिले आपको गुरु का, जिंदगी बने आपकी निराली,
आप पर गोबिंद सिंह की कृपा हो, हर घर में छाए खुशहाली
गुरु गोबिंद सिंह जयंती 2025 की बधाई!
> सिर पर मेरे गुरुवर का हाथ है,
हरपल हरदम वो मेरे साथ हैं,
है विश्वास वही राह दिखाएंगे,
मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे।
गुरु गोबिंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं!