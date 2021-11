मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई

पेट्रोल-डीजल की महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को दिवाली से पहले थोड़ी राहत मिली है. दिवाली की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है.

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कल से (गुरुवार) 5 रुपये और 10 रुपये कम हो जाएगा. डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी होगी. बताया जा रहा है कि राज्यों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया है.

On eve of #Diwali, Government of India announces excise duty reduction on petrol and diesel. Excise duty on Petrol and Diesel to be reduced by Rs 5 and Rs 10 respectively from tomorrow pic.twitter.com/peYP1fA4gO