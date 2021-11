Petrol-Diesel Price Today: दिवाली से पहले पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक, जानें आज का रेट

Petrol-Diesel Price Today 03 November 2021, iocl.com: देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच आज वाहन ईंधन (Fuel Price) के भाव में बढ़ोतरी को लेकर मामूली राहत है.भारतीय तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, दिवाली से ठीक एक दिन पहले आज (बुधवार) पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है. जिसके साथ ही देशभर में पेट्रोल के दाम स्थिर हैं. वहीं, डीजल के रेट में बढ़ोतरी को लेकर लगातार दूसरे दिन राहत है.

पेट्रोल (Petrol) की कीमतों में लगातार 7 दिन की तेजी के बाद बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगा है. वहीं, डीजल (Diesel) के भाव में लगातार दूसरे दिन कोई तब्दीली नहीं हुई है. बता दें कि पेट्रोल की कीमत में लगातार सात दिन 35 पैसे प्रति लीटर की महंगाई के बाद आज भाव में स्थिरता आई है.

पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 115 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है. वहीं, दिल्ली में डीजल 98.42 रुपये प्रति लीटर पर टिका है.

प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल का रेट

देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल-डीजल सबसे अधिक महंगा है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों में डीजल शतक का आंकड़ा पार कर चुका है. बता दें कि देश में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगने वाले एक्साइज ड्यूटी के चलते पेट्रोल-डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं.

Price of petrol & diesel in #Delhi at Rs 110.04 per litre & Rs 98.42 per litre respectively today (same as yesterday)



Petrol & diesel prices per litre- Rs 115.85 & Rs 106.62 in #Mumbai; Rs 110.49 & Rs 101.56 in #Kolkata; Rs 106.66 & Rs 102.59 in #Chennai respectively pic.twitter.com/7NpoDgeS1V