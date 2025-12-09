scorecardresearch
 
बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के हो रहा था फायर शो, गोवा नाइट क्लब हादसे की FIR में कई नए खुलासे

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब अग्निकांड में की एफआईआर आजतक के हाथ लगी है,​ जिसमें खुलासा हुआ है कि क्लब में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे और उसके बिना ही खतरनाक फायर शो आयोजित किया जा रहा था.

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के अवैध हिस्से पर चला प्रशासन का बुलडोजर. (Photo: PTI)

गोवा के अर्पोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी भयानक आग की जांच तेज हो गई है. आजतक के हाथ लगी पुलिस एफआईआर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि क्लब में बिना किसी फायर-सेफ्टी इक्विपमेंट या मेंडेटरी फायर ऑडिट के खतरनाक फायर शो आयोजित किया गया था. दस्तावेज में गंभीर लापरवाहियों का जिक्र है और मुख्य आरोपी गौरव लूथरा (44) व सौरभ लूथरा (40) को नामजद किया गया है, जो नियमों को ताक पर रखकर नाइट क्लब चला रहे थे. हादसे के कुछ घंटों बाद दोनों थाईलैंड भाग गए, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई.

नाइटक्लब अग्निकांड में अब तक क्या हुआ

बिना सुरक्षा के फायर शो: एफआईआर के अनुसार, क्लब में फायर शो के दौरान कोई फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर, इमरजेंसी अलार्म या स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम नहीं था. क्लब शुरू होने से पहले कोई फायर ऑडिट भी नहीं हुआ था.

लूथरा भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने की मांग: गोवा पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट तत्काल रद्द करने के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पत्र लिखा है. 

इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस: गोवा डीजीपी ने पुष्टि की कि हादसे के दो दिनों के अंदर इंटरपोल ने गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया.

अवैध ‘रोमियो लेन’ शैक ध्वस्त: गोवा पर्यटन विभाग ने वागाटोर में लूथरा बंधुओं के अवैध बीच शैक ‘रोमियो लेन’ को जमींदोज कर दिया. सरकारी जमीन पर बने 198 वर्ग मीटर के लकड़ी के ढांचे को दो घंटे में भारी मशीनरी से नेस्तनाबूद किया गया. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश पर हुई.

को-ओनर्स के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर: नाइटक्लब के अन्य मालिकों- गुरुग्राम के अजय गुप्ता और ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ है. इससे वे भारत छोड़कर भाग नहीं सकेंगे.

पांच स्टाफ गिरफ्तार, एक दिल्ली से हिरासत में: जांच में क्लब के कॉर्पोरेट जीएम राजीव मोडक (49), जीएम विवेक सिंह (27), बार मैनेजर राजीव (राजवीर) सिंघानिया (32) व गेट मैनेजर रियानशु (प्रियांशु) ठाकुर (32) समेत पांच मुख्य सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं. दिल्ली से भारत कोहली को हिरासत में लेकर गोवा लाया गया. कोर्ट ने सभी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

जहरीली गैस से हुईं 19 मौतें: एफएसएल टीम की रिपोर्ट में 25 मृतकों में 19 की मौत जहरीली गैस से, 2 की जलने व गैस से हुई. 4 नेपाली नागरिकों का पोस्टमॉर्टम बाकी है. मृतकों में 20 क्लब कर्मचारी, 4 दिल्ली व 1 कर्नाटक के पर्यटक शामिल है.

सरकारी अधिकारियों तक जांच की आंच: पूर्व पंचायत निदेशक सिद्धि हलारनकर व पूर्व गोवा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सदस्य सचिव शमीला मोंटेरो को पूछताछ के लिए समन जारी हुआ है. अर्पोरा-नागांव सरपंच रोशन रेडकर से पूछताछ हुई और सर्वे नंबर 150/0 के दस्तावेज जब्त किए गए.

जॉइंट एंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी: गोवा सरकार ने नाइटक्लब, बार, रेस्तरां, होटल, बीच शैक व इवेंट वेन्यू पर रैंडम जांच के लिए नई समिति बनाई है. इसमें जीसीएस अधिकारी (अध्यक्ष), पुलिस इंस्पेक्टर, फायर ऑफिसर, पीडब्ल्यूडी व बिजली विभाग के इंजीनियर शामिल हैं. वे फायर सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट, इमरजेंसी एग्जिट, वायरिंग, ऑक्यूपेंसी व साउंड नॉर्म्स जांचेंगे और डीएम को मंथली रिपोर्ट सौंपेंगे. 

नई एसओपी के लिए हाई-लेवल कमेटी: राज्य सरकार ने लाइसेंसिंग व सेफ्टी नियमों में सुधार के लिए दूसरी समिति बनाई है. आईएएस संदीप जॉकोज (अध्यक्ष), डीआईजी वर्षा शर्मा, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर, फाइनेंस जॉइंट सेक्रेटरी व फायर सर्विसेज डिप्टी डायरेक्टर इस समिति के सदस्य होंगे. वे फायर एनओसी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल क्लीयरेंस व इवैक्यूएशन प्लान पर रिपोर्ट एक महीने में सौंपेंगे.

