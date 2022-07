Gender gap: लैंगिक समानता में भारत 146 देशों में 135वीं रैंकिंग पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट

लैंगिक समानता में भारत 146 देशों में 135वीं रैंकिंग पर है. भारत की रैंकिंग सुधरने के बावजूद लैंगिक समानता के मुद्दे में सिर्फ 11 देश ही उससे नीचे हैं. भारत से नीचे वाले देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कॉन्गो, ईरान और चैड जैसे देश शामिल हैं.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में ये जानकारी सामने आई है. बता दें कि 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था. 0 से 1 के पैमाने पर भारत ने 0.629 स्कोर किया है, जो पिछले 16 वर्षों में इसका सातवां उच्चतम स्कोर है.

भारत ने सबइंडेक्स आर्थिक भागीदारी और अवसर में अधिक खराब प्रदर्शन किया है, जहां यह नेपाल (98), भूटान (126), और बांग्लादेश (141) जैसे पड़ोसी देशों से पीछे रहकर 143 वें स्थान पर है.

The Global Gender Gap Report 2022 is live.



Contained inside, the world's most gender-equal countries, where the gap still needs closing, and the actions being taken to do so.



Read it here: https://t.co/WI3JsAj6fM#gendergap22 pic.twitter.com/hkddaGUsOx