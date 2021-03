गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान, शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के सुल्तान को मिला सम्मान

संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को गांधी शांति पुरस्कारों का ऐलान कर दिया. वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा, जबकि वर्ष 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया जाएगा.

भारत सरकार ने 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी. गांधी शांति पुरस्कार की 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने स्थापित किया था. यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग से परे सभी व्यक्तियों के लिए है.

गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता इसके दो पदेन सदस्य होते हैं. दो अन्य प्रतिष्ठित सदस्य लोकसभा अध्यक्ष और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक भी इस जूरी का हिस्सा हैं.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारे उपमहाद्वीप के महानतम नेताओं में से एक बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है. 2020 बंगबंधु की जन्म शताब्दी वर्ष है. वह अपने लाखों प्रशंसकों के लिए अदम्य साहस और अथक संघर्ष का प्रतीक हैं.

Gandhi Peace Prize 2020 has been conferred on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, one of the greatest leaders of our subcontinent. Year 2020 marked the birth centenary of Bangabandhu. He remains an icon of indomitable courage and tireless struggle for his millions of admirers.

