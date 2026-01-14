जीरो डिग्री तापमान में फंसे थे झोपड़ी में, खोजे गए लद्दाख के पैंगोंग लेक से लापता टूरिस्ट

लद्दाख से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पैंगोंग लेक की यात्रा पर निकले उत्तर प्रदेश के चार पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है. आगरा निवासी ये चारों युवक बीते कुछ दिनों से लापता थे, जिसके बाद उनके परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया था. पुलिस की त्वरित और समन्वित कार्रवाई से सभी पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आगरा के रहने वाले यश मित्तल, शिवम चौधरी, जयवीर चौधरी और शादांशु फौजदार 9 जनवरी को निजी वाहन से पैंगोंग लेक घूमने गए थे. वापसी के दौरान वे गलती से लेह-मनाली रोड पर चले गए, जो इस समय भारी बर्फबारी के कारण बंद है. इसी दौरान संपर्क टूटने से परिजन चिंतित हो गए और पुलिस को उनके लापता होने की सूचना दी.

सूचना मिलते ही लद्दाख पुलिस ने बिना समय गंवाए सर्च ऑपरेशन शुरू किया. पर्यटकों की आखिरी लोकेशन के आधार पर पुलिस टीमों को सर्चू की ओर रवाना किया गया. इस दौरान सड़क किनारे उनका वाहन मिला, जो एक मामूली दुर्घटना का शिकार हुआ था. वाहन मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों- डेब्रिंग और व्हिस्की नाला, तक तलाशी अभियान को और तेज कर दिया.

पुलिस को जानकारी मिली कि चारों पर्यटक अपने वाहन से करीब 20 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में शरण लिए हुए हैं. बताया गया कि वे दो रातों तक सब-जीरो तापमान में कार के अंदर हीटर के सहारे बैठे रहे. जब वाहन का ईंधन खत्म हो गया, तब उन्होंने पास की एक झोपड़ी में जाकर जान बचाई. इस दौरान ठंड और भोजन की कमी के कारण उनकी स्थिति काफी कठिन हो गई थी.

रेस्क्यू के बाद पुलिस ने चारों को प्राथमिक सहायता दी, जिसमें खाना, पानी और जरूरी मेडिकल जांच शामिल थी. अधिकारियों ने बताया कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है. उन्हें लेह लाया जा रहा है, जहां बुधवार को उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

