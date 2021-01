आंदोलन पर अड़े किसान, देशभर में 20 हजार जगहों पर जलाईं कृषि कानून की प्रतियां

किसान संगठनों का दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन जारी है. सिंघु बॉर्डर पर बुधवार शाम को प्रदर्शनकारी किसानों ने लोहड़ी के अवसर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने बताया कि कानून की प्रतियां जलाईं गईं.

किसान समिति ने बताया कि तीन कृषि कानून और बिजली बिल 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग पर सरकार का रवैया अड़ियल है. उसके खिलाफ अभियान तेज करते हुए देशभर में 20 हजार से ज्यादा स्थानों पर कृषि कानून की प्रतियां जलाईं गईं. सभी स्थानों पर किसानों ने एकत्र होकर कानून की प्रतियां जलाईं और उन्हें रद्द करने के नारे लगाए.

