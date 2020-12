भारत बंद को लेकर भिड़े ट्विटर यूजर्स, #आज_भारत_बंद_है Vs #BharatBandhNahiHoga

कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है. किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने की बात कही है. किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल भी उतरे हैं. दूसरी ओर सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है. इस सबसे इतर सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग चल रही है, जहां कुछ लोग भारत बंद के समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में.



भारत बंद का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों, संगठनों के समर्थकों की ओर से ट्विटर पर #आज_भारत_बंद_है ट्रेंड कराया जा रहा है, तो भारत बंद का विरोध करने वाले #BharatBandhNahiHoga के साथ अपनी राय रख रहे हैं. हर किसी के अपने-अपने तर्क हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं.

क्या कह रहे हैं #आजभारतबंद_है वाले ???



किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कई राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों के समर्थक अपने-अपने इलाकों से लगातार भारत बंद से जुड़ी तस्वीरें साझा करने में जुटे हैं.

96,000 tractors and 12 million farmers are protesting on the Delhi border. This is the largest demonstration in the history of the earth.

Jai Jawan Jai Kisan#FarmersProtest#BharatBandhOn8December2020#आज_भारत_बंद_हैpic.twitter.com/giaKTQxRQq — Dhaval Umretiya 🇮🇳 (@Dhaval_Umratiya) December 8, 2020

Today India is closed, we all stand firmly with the Annadata. No doubt, no confusion. #आज_भारत_बंद_है pic.twitter.com/bfBOb5e2aV — शुभम चौहान 💞 (@_SHUBHAM_3) December 8, 2020

I am farmer’s daughter. We need your support. Can you support us ??

🌾🙏🌾#आज_भारत_बंद_है pic.twitter.com/017YgnkWNc — harshita Singh (@SinghArayana) December 8, 2020

बंद के विरोध में ट्रेंड हुआ #BharatBandhNahiHoga



भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के समर्थकों ने बड़े स्तर पर बंद का विरोध किया है. सोशल मीडिया पर बंद का तर्क देने वालों के लिए अलग-अलग तरीके से जवाब दिया जा रहा है.

Me searching which shop is closed but unable to find one#BharatBandhNahiHoga #KisanStandsWithModi pic.twitter.com/45w6CT8HB3 — Sarin M (@sarinmall85) December 8, 2020

#BharatBandhNahiHoga



Bharat ko Bandh karne wala Bandh hoga



Let’s stay united and boycott another failed attempt by break India forces to separate us #IStandWithFarmers pic.twitter.com/CcPPzMAGpp — ProNaMo (@ProNaMoSeva) December 8, 2020

Before Farm Bills

Farmer :- I can hardly survive. I am thinking of suicide



After farm bills.

Farmer :- Munafa hi munafa. Denewala jab bhi deta, deta chappad faad ke#FarmersWithPmModi #BharatBandhNahiHoga #KisanStandsWithModi pic.twitter.com/pbA2MVPmNy — Sarin M (@sarinmall85) December 8, 2020

इस दौरान सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आई हुई है तो लोग खुले हुए बाजारों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ यूजर्स की ओर से भारत बंद विफल होने का मजाक उड़ाया जा रहा है.

आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ही भारत बंद का आह्वान किया है. किसान संगठनों की ओर से कहा गया कि वो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं बस सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं.