दुनियाभर में क्रिसमस की धूम, कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाया जा रहा पर्व

भारत समेत दुनियाभर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है. हालांकि महामारी के प्रकोप के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है और चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और क्रिसमस का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं.

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा समेत देश के हर राज्य में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है.

Goa: Midnight mass being held in Panaji's Our Lady of the Immaculate Conception Church on #Christmas.



Devotees attend the mass prayer while maintaining social distancing. pic.twitter.com/YU96ksGQLi