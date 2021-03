Weather Update: दिल्ली में कल से लगातार 3 दिन बारिश की संभावना, जानें देश के मौसम का मिजाज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के कारण मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर-पश्चिम भारत में आज यानी 21 मार्च से बारिश शुरू होने की उम्मीद है.

जबकि उत्तरी राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में 22 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक तक की गिरावट होने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में रविवार को आंशिक बादलों के बावजूद अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 35 डिग्री पहुंच सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 16 डिग्री रहने की संभावना है. वहीं, 22 मार्च को 24 मार्च तक बारिश होने की उम्मीद है.

अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता बहुत खराब

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है. जबकि गुजरात के अहमदाबाद में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है. बता दें कि 201 से 300 के बीच के एक्यूआई को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर श्रेणी का माना जाता है, जबकि 500 से ज्यादा का एक्यूआई अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है.

Gujarat: Ahmedabad's air quality turns 'very poor', as per System of Air Quality & Weather Forecasting & Research