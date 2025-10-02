दिल्ली: राजघाट पहुंचे PM मोदी, 156वीं जयंती पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे. उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की.
इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "गांधी जयंती, प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी. उन्होंने दिखाया कि कैसे साहस और सादगी महान परिवर्तन के साधन बन सकते हैं."
उन्होंने महात्मा गांधी की शख्सियत पर बात करते हुए आगे कहा कि वे सेवा और करुणा की शक्ति को लोगों को सशक्त बनाने के अनिवार्य साधन मानते थे. हम एक विकसित भारत के निर्माण के अपने अभियान में उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे."
Gandhi Jayanti is about paying homage to the extraordinary life of beloved Bapu, whose ideals transformed the course of human history. He demonstrated how courage and simplicity could become instruments of great change. He believed in the power of service and compassion as… pic.twitter.com/LjvtFauWIr— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025
सम्बंधित ख़बरें