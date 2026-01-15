Delhi NCR Weather Live: फ्लाइट्स लेट... AQI 300 पार, दिल्ली की ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड

Delhi NCR Weather Live: दिल्ली आज भी ठंड की चपेट में है. घना कोहरा छाने के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. मयूर विहार, एम्स और अक्षरधाम जैसे क्षेत्रों में कोहरे का असर साफ देखा जा सकता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक आनंद विहार, अशोक विहार और आईटीओ समेत कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है.

आज इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है.

