Delhi NCR Weather Live: फ्लाइट्स लेट... AQI 300 पार, दिल्ली की ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड

Delhi NCR Weather Live: दिल्ली आज भी ठंड की चपेट में है. घना कोहरा छाने के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. मयूर विहार, एम्स और अक्षरधाम जैसे क्षेत्रों में कोहरे का असर साफ देखा जा सकता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक आनंद विहार, अशोक विहार और आईटीओ समेत कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है.
आज इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है.
आज गुरुवार को राजधानी ने इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. सफदरजंग, जो शहर का मुख्य वेदर स्टेशन है, वहां जनवरी का न्यूनतम तापमान (2023 के बाद) 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहेगी. कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21°C से 23°C और न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C के बीच रहने की संभावना है.
कड़ाके की ठंड का असर राजधानी में जारी है. घने कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर कुछ उड़ानें देर से चल रही हैं.
दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे का असर देखा जा सकता है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. मयूर विहार, एम्स और अक्षरधाम जैसे क्षेत्रों में कोहरे का असर छाया है.