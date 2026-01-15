scorecardresearch
 
Delhi NCR Weather Live: फ्लाइट्स लेट... AQI 300 पार, दिल्ली की ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड

aajtak.in | नई दिल्ली | 15 जनवरी 2026, 11:16 AM IST

Delhi Cold Wave Live Updates: दिल्ली में ठंड का असर जारी है. आज भी कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ा है. घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं. दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है. आज सुबह दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई.

Delhi NCR Weather Live: दिल्ली आज भी ठंड की चपेट में है. घना कोहरा छाने के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. मयूर विहार, एम्स और अक्षरधाम जैसे क्षेत्रों में कोहरे का असर साफ देखा जा सकता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक आनंद विहार, अशोक विहार और आईटीओ समेत कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है.

आज इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:12 AM (56 मिनट पहले)

Delhi Weather Live: दिल्ली की ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड

Posted by :- Aman

आज गुरुवार को राजधानी ने इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. सफदरजंग, जो शहर का मुख्य वेदर स्टेशन है, वहां जनवरी का न्यूनतम तापमान (2023 के बाद) 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

 

11:00 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Weather: दिल्ली-NCR का मौसम

Posted by :- Aman

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहेगी. कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21°C से 23°C और न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C के बीच रहने की संभावना है.

10:50 AM (एक घंटा पहले)

Flights Delay Due to Fog: घने कोहरे का उड़ानों पर असर

Posted by :- Aman

कड़ाके की ठंड का असर राजधानी में जारी है. घने कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर कुछ उड़ानें देर से चल रही हैं.

 

10:45 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Fog: कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर

Posted by :- Aman

दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे का असर देखा जा सकता है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. मयूर विहार, एम्स और अक्षरधाम जैसे क्षेत्रों में कोहरे का असर छाया है.
 

 

